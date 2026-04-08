Trecerea pe GPL, soluția de criză pentru șoferii speriați de prețurile carburanților. Sancțiuni aspre pentru cei care aleg stațiile neomologate

În urma valului de scumpiri de la pompă, tot mai mulți șoferi din România aleg să își treacă mașinile pe GPL. Reprezentanții RAR au explicat pașii necesari pentru montarea legală a stațiilor și au avertizat asupra riscurilor folosirii sistemelor neomologate.

Potrivit acestora, în România, instalațiile GPL pentru autovehicule sunt permise doar dacă producătorii obțin certificarea RAR, iar montajul se realizează exclusiv în unități autorizate.

Pentru a face pasul, proprietarul sau un reprezentant legal trebuie să ducă autovehiculul la una dintre reprezentanțele teritoriale RAR pentru a înscrie instalația în cartea de identitate a vehiculului (CIV).

Pentru modificarea CIV, șoferii trebuie să prezinte la RAR certificatul de garanție al instalației, declarația de conformitate eliberată de unitatea care a efectuat montajul și manualul utilizatorului final sau instrucțiunile de utilizare ale instalației.

Reprezentanții RAR au explicat că documentele trebuie să includă unitatea care a efectuat montajul, datele de identificare ale vehiculului (seria de caroserie sau de șasiu) și datele instalației montate. La prezentarea autovehiculului la RAR, se verifică dacă montajul este realizat corect și se fac teste de emisii poluante atât pe benzină, cât și pe GPL.

„Nu se vor omologa instalațiile montate în service-uri neautorizate sau cu componente improvizate! Vă recomandăm să faceți un drum și la Direcția Generală Permise de Conducere și înmatriculări pentru schimbarea certificatului de înmatriculare”, adaugă aceștia.

„Atenție! Un șofer depistat în trafic în timp ce conduce un vehicul dotat cu o instalație neomologată riscă reținerea talonului, o amendă și chiar reținerea permisului de conducere. Vă rugăm să vă informați din surse de încredere despre cum funcționează instalațiile GPL și să nu le confundați cu cele care funcționează cu GNC!”, au avertizat specialiștii RAR.

Costul montării unei instalații GPL pornește de la aproximativ 4.500 de lei, în timp ce pentru un autoturism cu injecție directă pe benzină prețul poate ajunge la circa 9.500 de lei. Cei din domeniu spun că instalațiile GPL pot fi montate și pe motorizările plug-in sau hibride.