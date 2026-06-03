Circulația trenurilor pe distanța Hanu Conachi – Independența, în județul Galați, se desfășoară miercuri cu tracțiune Diesel, după ce ploile torențiale au afectat infrastructura feroviară și au provocat probleme la linia de contact.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, în urma verificărilor efectuate în teren, au fost identificați patru stâlpi ai liniei de contact înclinați spre exteriorul căii ferate, iar geometria instalației electrice a fost dereglată.

Situația a fost provocată de precipitațiile abundente înregistrate în zonă în ultimele ore.

Potrivit CFR, circulația pe sectorul Hanu Conachi – Independența se desfășoară în prezent pe firul I, în condițiile în care firul II este deja închis pentru lucrări.

Pentru a elimina orice risc privind siguranța circulației feroviare, compania a decis menținerea liniei de contact scoase de sub tensiune până la finalizarea intervențiilor necesare.

„În urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că patru stâlpi ai liniei de contact sunt înclinați spre exteriorul căii, iar geometria liniei de contact este dereglată, ca urmare a ploilor torențiale înregistrate în zonă”, a transmis CFR SA.

Reprezentanții companiei precizează că echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale CF Galați sunt deja pe teren și lucrează pentru remedierea deficiențelor constatate.

Problemele de pe calea ferată se înscriu într-un context mai amplu generat de vremea severă care a afectat județul Galați.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, precipitațiile abundente au produs efecte în șapte localități din județ, unde au fost inundate 27 de curți și grădini.

Cele mai importante probleme au fost semnalate în localitatea Piscu, unde apa a pătruns în două locuințe. Conform datelor furnizate de autorități, nivelul apei în interiorul caselor a ajuns la aproximativ 10 centimetri.

În localitatea Vameș, pe Drumul Național 25, s-au acumulat cantități importante de apă pe carosabil, pe o porțiune de aproximativ 70 de metri, ceea ce a îngreunat circulația rutieră.

CFR SA a transmis că personalul de specialitate continuă lucrările de verificare și remediere pentru readucerea infrastructurii feroviare la parametri normali de funcționare.

Compania nu a anunțat, deocamdată, un termen exact pentru finalizarea intervențiilor, însă susține că măsurile necesare sunt aplicate astfel încât circulația să fie restabilită în condiții de siguranță cât mai rapid.

Fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore le sunt atribuite atât problemele înregistrate pe infrastructura feroviară, cât și inundațiile raportate în mai multe localități din județul Galați.