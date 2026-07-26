Electrificarea mai multor linii de cale ferată din centrul țării, inclusiv a traseului Sibiu–Brașov, avansează după ani de amânări. Compania Națională de Căi Ferate CFR a atribuit contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente celor cinci loturi scoase la licitație, cu o valoare totală de peste 97 de milioane de lei, fără TVA. Totuși, semnarea contractelor depinde de identificarea surselor de finanțare, fiind introdusă o clauză suspensivă.

Procedura de achiziție a vizat elaborarea studiilor de fezabilitate pentru electrificarea unor linii neelectrificate care leagă Brașov, Sibiu, Vințu de Jos, Copșa Mică și Târgu Mureș.

Două dintre loturi traversează județul Sibiu. Lotul 2, Podu Olt – Sibiu – Vințu de Jos, a fost atribuit pentru 28,4 milioane de lei, iar Lotul 3, Sibiu – Copșa Mică, pentru aproximativ 12 milioane de lei.

Licitația a fost câștigată de o asociere formată din Institutul de Studii și Proiectări Căi Ferate (ISPCF), TPF Inginerie și Baicons Impex. De asemenea, ISPCF va realiza și studiul pentru Lotul 1, Brașov – Podu Olt, în valoare de 25,8 milioane de lei, astfel încât întregul traseu feroviar dintre Brașov și Sibiu va fi analizat de același proiectant.

Celelalte două loturi, din județul Mureș, au fost atribuite acelorași companii, însă cu lideri diferiți ai asocierii.

Documentațiile tehnice vor avea ca obiectiv electrificarea liniilor în sistem de curent alternativ de 25 kV și 50 Hz, pe trasee unde în prezent circulă exclusiv trenuri cu tracțiune diesel.

În județul Sibiu sunt vizate linia dublă Podu Olt – Sibiu, care asigură legătura cu Brașov, linia Sibiu – Vințu de Jos și linia simplă Sibiu – Copșa Mică.

Documentația va include analiza soluțiilor tehnice pentru montarea liniei de contact, realizarea instalațiilor de tracțiune electrică, adaptarea sistemelor de semnalizare și modernizarea instalațiilor din stații.

În caietul de sarcini este explicat criteriul după care au fost selectate aceste tronsoane.

„Au fost luate în considerare linii de cale ferată neelectrificate care deservesc orașe – reședință de județ sau importanți poli de creștere urbană și economică”, se arată în document.

Demersurile pentru electrificarea liniei care traversează județul Sibiu nu sunt noi. În 2023, Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a lansat o licitație pentru studiul de fezabilitate al tronsonului Podu Olt – Sibiu – Vințu de Jos, estimată la 9,3 milioane de lei.

Procedura a fost anulată după ce niciun ofertant nu a depus o ofertă valabilă.

Ulterior, CFR a extins proiectul, a organizat o consultare de piață în primăvara anului 2025 și a lansat o nouă licitație pentru toate cele cinci loturi. Contractele au fost atribuite acum, la aproximativ un an de la lansarea procedurii.

Atribuirea contractelor nu înseamnă că lucrările de electrificare vor începe imediat. Potrivit documentației publicate în platforma de achiziții publice, contractele sunt condiționate de asigurarea fondurilor necesare.

„Încheierea contractului de achiziție sectorială este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene”, se arată în documentație.

Compania estimează că finanțarea ar putea fi obținută în termen de până la 12 luni de la aprobarea raportului procedurii.

Proiectul face parte din strategia de modernizare a infrastructurii feroviare și de aliniere la standardele europene. Potrivit caietului de sarcini, România are electrificați aproximativ 4.030 de kilometri de cale ferată, reprezentând mai puțin de 40% din întreaga rețea feroviară, în timp ce media Uniunii Europene depășește 53%.

Creșterea gradului de electrificare este inclusă în Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2021–2030 și în Master Planul General de Transport, cu accent pe liniile care fac parte din rețeaua transeuropeană TEN-T.