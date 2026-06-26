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Trenurile vor merge mai încet. CFR SA dă vina pe caniculă pentru restricțiile de viteză

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Trenurile vor merge mai încet. CFR SA dă vina pe caniculă pentru restricțiile de vitezăTren CFR. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a anunţat că, în următoarele zile, vor fi aplicate o serie de măsuri preventive pentru menţinerea siguranţei circulaţiei feroviare, în contextul temperaturilor ridicate prognozate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

CFR SA introduce limitări de viteză

De vineri până luni, CFR SA monitorizează permanent infrastructura feroviară şi este pregătită să introducă limitări temporare de viteză pe anumite secţii de circulaţie, în funcţie de valorile temperaturilor înregistrate la nivelul liniilor şi de situaţia constatată în teren.

„În funcţie de valorile temperaturilor înregistrate la nivelul infrastructurii feroviare şi de situaţia constatată în teren, CFR S.A. poate dispune introducerea limitărilor temporare de viteză pe anumite secţii de circulaţie.

Aceste măsuri au caracter preventiv şi sunt aplicate de personalul de specialitate al companiei, în conformitate cu reglementările feroviare, pentru protejarea infrastructurii şi desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, a transmis compania.

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Verificări la infrastructura feroviară

Personalul sucursalelor regionale de cale ferată efectuează verificări permanente la linie şi terasamente, aparate de cale, poduri şi podeţe, instalaţii de electrificare, precum şi la instalaţiile de semnalizare şi telecomunicaţii.

Scopul acestor acţiuni este identificarea rapidă a eventualelor probleme generate de căldura extremă şi luarea măsurilor necesare pentru evitarea incidentelor.

CFR Trenul Unirii

CFR Trenul Unirii. Sursă foto: CFR

CFR dă vina pe caniculă

Meteorologii au avertizat că valul de căldură se va extinde în toată ţara şi se va intensifica în următoarele zile, fiind emise avertizări de Cod galben, Cod portocaliu şi Cod roşu de caniculă. Temperaturile pot ajunge până la 40 de grade Celsius, ceea ce reprezintă un risc major pentru infrastructura feroviară, mai ales pentru şinele de cale ferată care se pot dilata din cauza căldurii.

CFR SA recomandă pasagerilor să se informeze din timp asupra eventualelor modificări ale orarului de circulaţie, generate de măsurile preventive. Compania subliniază că toate deciziile privind limitările de viteză vor fi luate strict în scopul protejării siguranţei trenurilor şi a pasagerilor.

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