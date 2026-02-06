Social

Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație

Consiliul Concurenței a anunțat, vineri, demararea unei investigații care vizează un posibil abuz de poziție dominantă al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, potrivit unui comunicat de presă.

Autoritatea de concurență arată că CFR SA, în calitatea sa de administrator al infrastructurii feroviare electrificate, ar fi omis realizarea unor investiții necesare, fapt care ar fi împiedicat accesul altor companii concurente din sectorul energetic la acest domeniu. Această situație ar fi avut, totodată, un impact negativ și asupra consumatorilor.

„Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Autoritatea de concurență analizează dacă anumite comportamente ale CFR SA, inclusiv în legătură cu neimplementarea unor investiții necesare funcționării sistemului de alimentare cu energie electrică de tracțiune, ar fi putut avea ca efect menținerea unor bariere tehnice care limitează accesul altor furnizori pe piața furnizării energiei electrice de tracțiune din România”, se arată în comunicatul publicat.

Inspecții la sediile CFR și Electrificare CFR

În cadrul anchetei, inspectorii Consiliului Concurenței au efectuat verificări atât la sediul central al CFR SA, cât și la sediul Electrificare CFR SA, compania din grup responsabilă cu furnizarea energiei electrice pentru trenuri.

„În cadrul investigației, s-au efectuat inspecții inopinate la sediul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA și la sediul Electrificare CFR SA. CFR SA este administratorul infrastructurii feroviare din România, iar Electrificare CFR SA, filială a acesteia, este furnizorul de energie electrică de tracțiune în rețeaua feroviară. Inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București și urmăresc obținerea informațiilor și documentelor necesare clarificării situației analizate”, se arată în comunicatul publicat.

Ce prevede legea

Consiliul Concurenței subliniază că realizarea inspecțiilor nu echivalează cu stabilirea unei încălcări a legislației în materie de concurență.

„Legea concurentei interzice folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de către unul sau mai mulți agenți economici pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activității economice sau prejudicierea consumatorilor”, se arată în comunicatul publicat.

