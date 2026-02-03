Trenuri oprite în stație, trafic feroviar suspendat. CFR are noi probleme

Trei trenuri sunt oprite în staţii și înregistrează întârzieri, după ce o şină s-a rupt pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova. Circulaţia feroviară pe segmentul Măldăeni – Mihăeşti a fost suspendată temporar, iar echipele feroviare intervin pentru remedierea situaţiei, a transmis marţi Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA.

Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, circulaţia feroviară este temporar suspendată pe distanţa Măldăeni – Mihăeşti, pe firul II, începând cu ora 07:10.

Firul I este închis permanent pe acest sector, fiind în desfăşurare lucrări programate de reabilitare a infrastructurii feroviare, transmite marţi Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA.

Măsura a fost dispusă din motive de siguranţă feroviară, după identificarea unei şine rupte la kilometrul feroviar 115+500. Echipele de intervenţie ale CFR SA, împreună cu personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, acţionează la faţa locului pentru evaluarea situaţiei şi lucrările necesare remedierii defecţiunii.

Până la încheierea intervenţiei şi reluarea traficului pe tronsonul afectat, trenurile R 11614 (ora 07:20), R 9910 (ora 07:35), ambele cu destinaţia Bucureşti Nord, şi IR 72 (pe ruta Bucureşti Nord – Curtici, ora 07:50) rămân oprite în staţiile apropiate, acumulând întârzieri faţă de mersul normal al trenurilor.

CFR Călători anunță modificări în circulația a 24 de trenuri cu opriri în Gara de Nord, pe fondul intervențiilor la infrastructura feroviară. Primele trenuri afectate sunt IR 16021 și IR 16023 pe relația București Nord – Timișoara, care vor fi anulate, iar IR 72 și IR 73 vor avea rute și ore ajustate, cu transbordare auto între anumite stații.

Opt trenuri vor circula cu modificări între 16 și 28 februarie pe segmentul Banu Mărăcine – Malu Mare, iar alte nouă garnituri vor fi afectate între 16/17 februarie și 1 martie 2025. Operatorul menționează că între stațiile Craiova și Leu Hm sau Arad și Caransebeș se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.