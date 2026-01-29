Modificări în mersul trenurilor. Tronsoanele afectate de lucrări de mentenanță

CFR Călători a anunțat că, în perioada următoare, circulația unor trenuri va suferi modificări pe anumite tronsoane, din cauza lucrărilor de infrastructură programate. Călătorii sunt sfătuiți să verifice orarul trenurilor înainte de plecare pentru a evita eventuale întârzieri.

În perioada 9–14 februarie 2026, trenul IR 1538 va circula conform graficului doar între Oradea și Arad. Pe tronsonul Arad – Timișoara Nord, trenul va fi anulat.

Între stațiile Arad și Timișoara Nord se va asigura transportarea călătorilor cu mijloace auto. Măsura este necesară pentru realizarea lucrărilor la infrastructura feroviară efectuate de CNCF CFR SA.

În zilele de 19 și 20 februarie 2026, trenul IR 72 București Nord – Budapesta va circula conform graficului între Arad – Curtici – Lokoshaza – Budapesta și ca tren IR 12173 între Craiova (plecare ora 09.25) – Caransebeș (sosire ora 13.56). Între Caransebeș și Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

Trenul IR 73 Budapesta – București Nord va circula conform graficului între Budapesta – Lokoshaza – Curtici – Arad și ca tren IR 12170 între Caransebeș (plecare ora 13.58) – Craiova (sosire ora 18.24). Între Arad și Caransebeș se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

Trenul IR 1765 Timișoara Nord – Iași va circula conform graficului între Arad și Iași și va fi anulat pe tronsonul Timișoara Nord – Arad. Între Timișoara Nord și Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto. Trenul IR 1538 Oradea – Timișoara Nord va circula conform graficului între Oradea și Arad și va fi anulat pe tronsonul Arad – Timișoara Nord. Între Arad și Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

Trenurile IR 1537 Timișoara Nord – Oradea, IR 1532 Satu Mare – Timișoara Nord, IR 16021 și IR 16023 București Nord – Timișoara Nord și retur, IR 1763 Iași – Timișoara Nord, IR 1533 Timișoara Nord – Satu Mare și IR 1531 Timișoara Nord – Baia Mare vor circula parțial conform graficului pe segmentele Arad – Oradea, Satu Mare – Arad, Iași – Arad sau Arad – Baia Mare și vor fi anulate pe restul traseelor, între Timișoara Nord și Arad sau Craiova – București Nord, după caz.

Trenurile IR 73 Budapesta – București Nord, IR 1836 Cluj Napoca – București Nord, IR 78 și IR 79 București Nord – Budapesta și retur, IR 1825 București Nord – Târgu Jiu, IR 1835 București Nord – Teiuș – Cluj Napoca, IR 16015 București Nord – Craiova, IR 12820 Arad – București Nord, IR 72 București Nord – Budapesta, IR 1925 București Nord – Deva, IR 16013 București Nord – Craiova.

IR 1999 București Nord – Arad, IR 1926 Deva – București Nord, IR 1998 Arad – București Nord, IR 16014 Craiova – București Nord, IR 12216 Craiova – București Nord, IR 16016 Craiova – București Nord, IR 1821 București Nord – Leu Hm – Arad, IR 16012 Craiova – București Nord, IR 1826 Târgu Jiu – București Nord și R-E 9900 Craiova – București Nord vor circula parțial sau vor fi anulate pe segmentele menționate, cu transbordarea pasagerilor cu mijloace auto între Leu Hm, Craiova sau alte stații intermediare.

Pasagerii cu bilete pentru trenurile afectate pot solicita contravaloarea acestora pentru întreaga rută sau pentru distanța neefectuată, detalii fiind disponibile pe site-ul CFR Călători, secțiunea Trafic intern/Renunțarea la călătorie. Pentru segmentele anulate se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto, iar modificări similare vor fi aplicate și trenurilor regio express, anunțate la nivel local, în stațiile de cale ferată.