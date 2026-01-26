Circulația trenurilor, modificată temporar. Ruta afectată de schimbări

Compania CFR Călători a transmis, luni, că vor exista schimbări în circulația unor trenuri în data de 29 ianuarie 2026, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Lugoj - Recaș. Măsurile vor afecta în special trenurile internaționale care leagă România de Ungaria, potrivit unui comunicat de presă emis de companie.

Trenul IR 72 București Nord - Budapesta va circula conform programului stabilit pe ruta Timișoara Nord - Arad - Curtici - Lokoshaza - Budapesta, fără modificări pe acest segment.

În schimb, pe traseul intern dintre București Nord și Caransebeș, trenul IR 12071 va pleca din Capitală la ora 05.29 și va ajunge la destinație la ora 13.56. Pentru continuarea călătoriei între Caransebeș și Timișoara Nord, pasagerii vor fi preluați și transportați cu mijloace auto puse la dispoziție de operatorul feroviar.

Trenul IR 73 Budapesta - București Nord va circula conform graficului pe ruta Budapesta - Lokoshaza - Curtici - Arad - Timișoara Nord. Din Caransebeș, trenul va continua ca IR 12070, cu plecare la ora 14.25 și sosire la București Nord la ora 23.50.

Pe segmentul Timișoara Nord - Caransebeș, transportul pasagerilor va fi asigurat cu mijloace auto, ca măsură temporară determinată de lucrările la calea ferată.

CFR Călători a anunțat că pasagerii care dețin bilete pentru trenurile afectate de aceste modificări pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate. Rambursarea se poate face fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neparcursă, în conformitate cu Regulamentul de transport pe calea ferată aflat în vigoare.

Această opțiune este disponibilă pentru călătorii care aleg să nu mai efectueze deplasarea sau care nu doresc să utilizeze transportul alternativ pus la dispoziție pe segmentele afectate de lucrări. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern/Renunțarea la călătorie.