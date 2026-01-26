Zboruri fără panică. Sfaturi utile pentru pasagerii anxioși

Frica de zbor, cunoscută și sub denumirea de aerofobie, afectează milioane de oameni din întreaga lume. Pentru unii, simpla idee de a se urca într-un avion provoacă anxietate intensă, palpitații sau chiar atacuri de panică, potrivit unui studiu realizat de International Air Transport Association (IATA).

Aproximativ 25% dintre călători se confruntă cu niveluri semnificative de anxietate legate de zbor. Totuși, specialiștii susțin că există metode eficiente prin care teama poate fi gestionată și chiar depășită.

Primul pas în depășirea fricii de zbor este să înțelegi ce anume provoacă anxietatea. Psihologii explică faptul că frica poate avea rădăcini multiple: teama de accidente, de turbulențe, claustrofobie sau lipsa controlului asupra situației.

„Majoritatea oamenilor nu se tem neapărat de avion, ci de ceea ce simt în timpul zborului — senzația de lipsă de control sau de incertitudine”, a explicat un psiholog clinician specializat în anxietăți. Recunoașterea cauzelor specifice ajută la alegerea strategiei potrivite.

Un alt pas important este informarea corectă despre siguranța aviației. Avioanele sunt considerate cel mai sigur mijloc de transport, iar statisticile arată că riscul de accident este extrem de scăzut.

Familiarizarea cu procedurile de zbor, cu funcționarea sistemelor avionului și cu fenomenul de turbulență poate reduce semnificativ frica. Specialiștii recomandă chiar vizionarea videoclipurilor educative despre pilotaj și siguranță aeriană înainte de călătorie.

Mulți experți în sănătate mintală sugerează tehnici de relaxare pentru a controla anxietatea. Respirația profundă și ritmată, meditația ghidată și relaxarea progresivă a mușchilor pot reduce simptomele fizice ale fricii.

În timpul turbulențelor, concentrați-vă pe respirație: inspirați timp de patru secunde, țineți aerul patru secunde și expirați opt secunde. Această tehnică ajută creierul să nu perceapă situația ca pe un pericol imediat.

Specialiștii în terapia cognitiv-comportamentală recomandă expunerea graduală la situația care provoacă anxietate. Pentru cei cu frică intensă de zbor, poate fi util să înceapă prin vizite la aeroport, observarea avioanelor la sol și simulari de zbor virtual.

Ulterior, pot încerca zboruri scurte cu avionul, crescând treptat durata călătoriilor. Această metodă permite creierului să se obișnuiască cu experiența și să reducă răspunsul emoțional exagerat.

Pentru cazurile severe, terapia cognitiv-comportamentală sau consilierea cu un psiholog specializat în anxietăți pot fi de mare ajutor. Există, de asemenea, programe dedicate persoanelor care se tem să zboare, inclusiv cursuri practice cu instructori care simulează experiența de zbor într-un mediu controlat.

Grupurile de suport oferă, de asemenea, o modalitate de a împărtăși experiențe și de a învăța tehnici de la persoane care se confruntă cu aceleași probleme.

Pe lângă strategiile psihologice, există și măsuri practice care pot reduce anxietatea. Alegerea unui loc aproape de aripi, unde mișcările sunt mai puțin resimțite, poate ajuta persoanele sensibile la turbulențe.

Evitarea cafelei sau a altor stimulente înainte de zbor și purtarea unor haine confortabile contribuie la o experiență mai liniștită. În plus, distragerea atenției prin muzică, filme sau citit poate diminua percepția fricii.

Mai multe aplicații mobile sunt dedicate controlului anxietății legate de zbor. Acestea oferă exerciții de respirație, simulări ale experienței de zbor și sfaturi pas cu pas pentru gestionarea fricii. Unele aplicații permit chiar monitorizarea nivelului de anxietate și oferă recomandări personalizate în funcție de răspunsul utilizatorului.