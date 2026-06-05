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Incident aviatic grav la Frankfurt. Trenul de aterizare al unui avion Boeing 787 Lufthansa s-a prăbușit la poartă

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Incident aviatic grav la Frankfurt. Trenul de aterizare al unui avion Boeing 787 Lufthansa s-a prăbușit la poartăAvion Lufthansa, prăbușit la Frankfurt. sursa: https://aerospaceglobalnews.com
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Din cuprinsul articolului

Mai mulți membri ai personalului au fost răniți joi când trenul de aterizare din față al unui avion Boeing 787 operat de Lufthansa s-a prăbușit în mod neașteptat în timp ce aeronava se afla la poarta de îmbarcare pe aeroportul din Frankfurt.

Incidentul a avut loc la ora 12:45 (10:45 GMT) și a fost confirmat atât de compania aeriană germană, cât și de producătorul american de aeronave, scrie Aerospace Global News.

Situația victimelor și a pasagerilor din avion

Avion Boeing 787-9 era programată să efectueze zborul LH450 cu destinația Los Angeles. Din cauza acestui incident tehnic major, zborul a fost anulat, iar pasagerii programați pentru această cursă au trebuit să primească alternative de călătorie.

Compania nu a comunicat încă când va putea reabilita sau înlocui aeronava afectată pentru a relua serviciile pe această rută transatlantică importantă.

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Potrivit unui purtător de cuvânt al Lufthansa, pasagerii nu se îmbarcaseră încă în momentul prăbușirii trenului de aterizare, însă membri ai echipajului și personalul de la sol se aflau la bordul aeronavei. Compania a confirmat că mai multe persoane din personal au suferit răni și primesc în prezent îngrijiri medicale, fără a preciza însă gravitatea leziunilor sau numărul exact al celor afectați.

Avion Lufthansa, prăbușit la Frankfurt

Avion Lufthansa, prăbușit la Frankfurt. sursa: https://aerospaceglobalnews.com

Primele imagini și răspunsul autorităților

Mai mulți fotografi prezenți la fața locului au documentat multiple vehicule de urgență parcate în jurul aeronavei cu două motoare, care se afla parțial sprijinită pe fuzelaj după ce trenul de aterizare frontal a cedat.

Lufthansa a declarat că investighează în prezent circumstanțele exacte ale incidentului împreună cu autoritățile competente, urmând să ofere mai multe detalii pe măsură ce ancheta avansează.

Reacția Boeing și implicațiile pentru companie

Un purtător de cuvânt al Boeing a confirmat că producătorul american este la curent cu incidentul și oferă suport tehnic clientului său, dar nu a furnizat detalii suplimentare despre posibilele cauze sau despre asistența tehnică oferită. Acest nou incident vine într-un moment delicat pentru Boeing, care se confruntă deja cu o atenție sporită din partea autorităților de reglementare și a publicului în privința siguranței aeronavelor sale.

Boeing 787, din care Lufthansa operează varianta 787-9, reprezintă o achiziție relativ recentă pentru grupul german. Compania aeriană este în proces de modernizare a flotei sale, planificând eliminarea treptată a aeronavelor mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și simplificarea structurii flotei pentru a îmbunătăți eficiența operațională și a reduce costurile de întreținere pe termen lung.

Siguranța aviației

Acest incident subliniază importanța inspecțiilor riguroase ale aeronavelor și a protocoalelor de siguranță la sol.

Autoritățile germane de aviație civilă vor conduce o investigație amănunțită pentru a determina cauza exactă a cedării trenului de aterizare și pentru a preveni incidente similare în viitor, scrie Aerospace Global News.

Rezultatele acestei anchete vor fi cruciale pentru evaluarea siguranței operaționale a flotei de Boeing 787 la nivel global.

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