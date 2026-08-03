O simplă neînțelegere la coada pentru check-in s-a transformat într-un conflict fizic de proporții pe aeroportul din Nürnberg, Germania.

Terminalul a devenit vineri seară scena unui haos generalizat, zeci de pasageri fiind implicați într-o altercație care a necesitat intervenția trupelor speciale. În urma incidentului șocant, 11 persoane au primit interdicția de a se mai îmbarca, scrie Spiegel.

Incidentul a avut loc vineri, în jurul orei 22:30. Potrivit autorităților germane, citate de Spiegel, conflictul a izbucnit între două grupuri de călători, însumând aproximativ 20 de persoane.

Motivul care a declanșat violențele a fost aparent banal: o ceartă legată de poziția în rândul de așteptare de la ghișeul de check-in. Situația a degenerat rapid din stadiul de replici acide atunci când un cetățean turc, în vârstă de 29 de ani, l-a lovit direct în față pe un alt bărbat, tot cetățean turc, în vârstă de 43 de ani.

Din acel moment, membrii celor două tabere s-au luat la bătaie chiar în mijlocul terminalului, sub privirile îngrozite ale celorlalți călători.

Având în vedere amploarea și locul desfășurării conflictului, o zonă critică de securitate, răspunsul autorităților a fost unul pe măsură. Pentru a restabili ordinea, la fața locului au fost mobilizate mai multe forțe din Poliția de Frontieră Nürnberg-Aeroport și Unitatea Specială de Sprijin (USK) din Franconia Centrală. Echipaje medicale de urgență au venit pentru evaluarea persoanelor implicate.

Din fericire, în ciuda violenței confruntării, polițiștii și paramedicii au constatat că niciunul dintre participanți nu a suferit răni grave care să necesite transportul de urgență la spital.

Pentru bătăuși, călătoria s-a încheiat înainte măcar să treacă de porțile de îmbarcare. Poliția și reprezentanții aeroportului au luat măsuri imediate și drastice. 11 pasageri au fost declarați indezirabili pentru zborul respectiv, fiindu-le interzisă îmbarcarea.

Toate persoanele implicate în altercație au fost identificate de agenții de poliție. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale terminalului au fost confiscate și vor fi analizate minuțios.

Autoritățile germane au deschis oficial o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a ajuns la violențe. Participanții la bătaia generală riscă acum dosare penale pentru agresiune fizică și tulburarea gravă a ordinii și liniștii publice.