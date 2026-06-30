Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a semnat contractul pentru proiectarea noului terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, primul pas al celui mai amplu proiect de infrastructură aeroportuară realizat până acum în România.

Investiția urmărește extinderea capacității principalului aeroport al țării și adaptarea acestuia la creșterea traficului aerian în următorii ani.

Noul terminal va avea o suprafață de aproximativ 176.000 de metri pătrați și este proiectat pentru a deservi până la 30 de milioane de pasageri anual în 2040. Etapa de proiectare va dura cel mult doi ani, iar construcția este estimată la aproximativ trei ani și jumătate.

Potrivit CNAB, viitorul terminal va putea procesa până la 6.500 de pasageri pe oră în perioadele de vârf. Proiectul urmărește creșterea capacității operaționale a Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, în contextul dezvoltării traficului aerian din România.

Noua infrastructură va include minimum 48 de standuri suplimentare pentru aeronave și cel puțin 20 de punți de îmbarcare. De asemenea, sunt prevăzute sisteme moderne pentru manipularea bagajelor, echipamente de control de securitate de ultimă generație, soluții digitale pentru informarea pasagerilor și sisteme moderne de iluminare, climatizare și acustică.

Terminalul va fi amenajat pentru a deservi atât companiile aeriene tradiționale, cât și operatorii low-cost, pentru care va exista o zonă dedicată de îmbarcare și debarcare.

Proiectul include saloane de protocol pentru pasagerii companiilor aeriene, precum și spații comerciale și de alimentație publică dimensionate conform standardului IATA Optimum Level of Service, utilizat la nivel internațional pentru proiectarea terminalelor aeroportuare.

Pe lângă noul terminal, investiția prevede extinderea infrastructurii aeroportuare din jurul acestuia. Vor fi construite noi căi de rulare pentru aeronave, drumuri de acces în zonele operaționale și publice, precum și pasaje subterane care vor lega terminalul actual de cel nou.

Documentația mai include dezvoltarea conexiunilor multimodale, cu acces rutier și feroviar, dar și spații dedicate transportului public, autocarelor și serviciilor de taxi.

Contractul pentru proiectare și asistență tehnică a fost atribuit asocierii conduse de Leviatan Design, alături de Ubitech Construcții și mai mulți subcontractanți specializați în proiectare, arhitectură, inginerie și consultanță de mediu.

Valoarea contractului este de aproximativ 18,4 milioane de euro, iar durata totală ajunge la 10 ani și jumătate. Aceasta include doi ani pentru proiectare, trei ani și jumătate pentru asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor și încă cinci ani pentru asistența acordată în perioada de garanție.

Semnarea contractului marchează începutul fazei de proiectare pentru viitorul terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

Dacă etapele prevăzute vor fi respectate, investiția va crește semnificativ capacitatea aeroportului și va aduce facilități comparabile cu cele existente pe marile aeroporturi europene.