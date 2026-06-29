O angajată a companiei aeriene naționale a Thailandei a fost arestată în Australia, fiind acuzată că ar fi încercat să introducă în țară aproximativ un kilogram de heroină ascunsă în bagajele sale, potrivit Associated Press.

Cazul a fost anunțat luni de Poliția Federală Australiană (AFP), iar femeia urmează să fie judecată pentru infracțiuni grave privind traficul de droguri.

Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional Melbourne, unde tânăra, în vârstă de 26 de ani, a ajuns joi la bordul unui zbor internațional, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Potrivit autorităților australiene, aceasta a atras atenția ofițerilor în timpul controlului de frontieră, iar verificările ulterioare au dus la descoperirea substanței interzise.

Conform unui comunicat al Poliției Federale Australiene, citat de Associated Press, bagajele femeii au fost supuse unei scanări cu raze X, iar imaginile au indicat existența unor elemente suspecte. În urma unui control amănunțit, anchetatorii au descoperit o pulbere albă ascunsă în căptușeala a 12 genți de mână.

Testele preliminare efectuate de specialiști au indicat că substanța era heroină. Cantitatea totală confiscată a fost estimată la aproximativ un kilogram.

Autoritățile australiene au precizat că valoarea de piață a drogurilor este de aproximativ 500.000 de dolari australieni, echivalentul a peste 302.000 de euro. Anchetatorii încearcă acum să stabilească proveniența drogurilor și dacă femeia făcea parte dintr-o rețea mai amplă de trafic internațional de stupefiante.

În urma descoperirii drogurilor, femeia a fost pusă sub acuzare pentru importul și deținerea unei cantități comerciale de heroină. Potrivit legislației australiene, aceste infracțiuni sunt considerate extrem de grave și pot fi pedepsite cu până la 25 de ani de închisoare.

Poliția Federală Australiană a precizat că suspecta va compara în fața unui tribunal din Melbourne în luna septembrie, când vor începe procedurile judiciare.

Până la finalizarea procesului, autoritățile nu au făcut publice identitatea femeii și nici alte informații personale, invocând desfășurarea anchetei.

La scurt timp după anunțul autorităților australiene, Thai Airways a confirmat, printr-un comunicat oficial, că persoana reținută este una dintre angajatele sale.

Compania a transmis că oferă sprijin autorităților australiene și că va coopera pe deplin pe parcursul investigației. Totodată, reprezentanții operatorului aerian au subliniat că politica internă privind drogurile este una de toleranță zero.

„Compania va lua măsuri decisive în cazul unei abateri. Angajaților le este strict interzis să dețină, să importe, să transporte sau să fie implicați în activități legate de narcotice sau orice substanțe ilegale ori obiecte interzise”, se arată în comunicatul Thai Airways.

Compania nu a oferit informații suplimentare despre statutul profesional al angajatei și nici despre eventuale măsuri disciplinare până la finalizarea procedurilor judiciare.

Australia aplică unele dintre cele mai severe legi privind traficul și importul de droguri din regiunea Asia-Pacific. Controalele desfășurate în aeroporturile internaționale sunt extinse și includ scanarea bagajelor, verificări suplimentare și analize de laborator atunci când există suspiciuni privind introducerea unor substanțe interzise.

Autoritățile australiene susțin că aceste măsuri au contribuit la interceptarea unui număr semnificativ de transporturi ilegale în ultimii ani și reprezintă o componentă esențială a strategiei naționale de combatere a traficului internațional de droguri.

Ancheta în cazul angajatei Thai Airways este în desfășurare, iar investigatorii încearcă să stabilească dacă aceasta a acționat singură sau în colaborare cu alte persoane implicate în rețeaua de transport al heroinei.