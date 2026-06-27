Captură de droguri după un flagrant organizat de DIICOT. Procurorii DIICOT Cluj au anunțat că doi bărbați, de 27 și 36 de ani, au fost arestați preventiv după ce au fost prinși în flagrant în timp ce ascundeau aproximativ 2,5 kilograme de drog de mare risc în apropierea Barajului Hidrocentralei Florești 2.

DIICOT a anunțat că, în zilele de 25 și 26 iunie 2026, procurorii Serviciului Teritorial Cluj au dispus reținerea a doi inculpați, în vârstă de 27 și 36 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc.

Înaintea comunicatului transmis de instituție, anchetatorii au organizat un flagrant în 25 iunie, când cei doi au fost surprinși în apropierea Barajului Hidrocentralei Florești 2 în timp ce ascundeau drogurile într-o zonă cu vegetație deasă.

„La datele de 25 și 26 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 27 și 36 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Măsura a fost luată după ce, în ziua de 25.06.2026, inculpații au fost prinși în flagrant, în proximitatea Barajului Hidrocentralei Florești 2, în timp ce ascundeau, într-o zonă cu vegetație densă, circa 2,5 kilograme substanță 4CMC, drog de mare risc, procurată anterior de la un coinculpat care se sustrage urmăririi penale. Situațiile în care îți poți pierde pensia. Când poate fi suspendată sau încetată plata drepturilor Ce este în realitate euro digital și când ar putea intra în circulație Au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, fiind găsite și ridicate o altă cantitate de aproximativ 1 kilogram substanță stupefiantă 4CMC, precum și alte mijloace de probă. Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpaților.”, a transmis DIICOT.

În urma celor cinci mandate de percheziție domiciliară puse în executare, procurorii și polițiștii au ridicat încă aproximativ un kilogram de substanță 4-CMC, precum și alte mijloace de probă utile anchetei.

Astfel, cantitatea totală de droguri de mare risc descoperită în acest dosar depășește 3,5 kilograme.

DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca au desfășurat, în aceeași perioadă, o altă acțiune împotriva traficului de droguri din județul Cluj.

În urma investigațiilor, autoritățile au confiscat droguri de risc și de mare risc, inclusiv substanțe din categoria „cristal”, și au dispus arestarea preventivă a trei bărbați, în timp ce o femeie a fost plasată sub control judiciar.

Prima operațiune din această serie a avut loc la 15 iunie 2026, când procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au documentat activitatea infracțională a unui bărbat și a unei femei cercetați pentru trafic de droguri de risc și de mare risc.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada ianuarie 2025 – iunie 2026, bărbatul ar fi procurat, deținut și comercializat droguri de mare risc, printre care MDMA și substanța cunoscută sub denumirea de „cristal” (3-CMC în amestec cu substanța psihoactivă 4-BMC), dar și droguri de risc, precum canabis și ketamină. Potrivit anchetatorilor, tranzacțiile se desfășurau rapid, iar pentru o singură vânzare erau încasate sume cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei.

Investigațiile au mai arătat că, în luna mai 2026, o femeie ar fi cumpărat cantități importante de droguri de mare risc de la suspect pentru a le revinde ulterior pe piața neagră din municipiul Cluj-Napoca.

În cadrul acestei operațiuni au fost puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară în Cluj-Napoca și Florești, unde polițiștii au descoperit un depozit ilegal de substanțe psihoactive.