DIICOT trece printr-o perioadă de reconfigurare la nivelul conducerii. Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul care oficializează eliberarea din funcție, prin pensionare, a procurorului-șef adjunct al instituției, Claudia Curelaru. Mandatul acesteia la vârful structurii antimafia se va încheia oficial în cursul zilei de luni.

Decizia de retragere din activitate vine în contextul în care Claudia Curelaru nu a mai reușit să obțină un nou mandat în cadrul structurii de conducere, pierzând selecția organizată recent pentru această poziție.

Solicitarea de pensionare a fost înregistrată anterior la Consiliul Superior al Magistraturii, unde membrii forului au validat dorința procurorului de a ieși din sistem.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei Curelaru Claudia Ionela, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, începând cu data de 29.06.2026 (unanimitate)”, se arată în decizia Secţiei.

Hotărârea procurorului-șef adjunct de a solicita retragerea din magistratură a fost corelată cu faptul că mandatul său de conducere în cadrul DIICOT expira oricum la finele lunii iunie.

În primăvara acestui an, mai exact în intervalul martie - aprilie, Claudia Curelaru s-a înscris la concursul organizat de fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, pentru ocuparea funcțiilor de conducere din marile parchete. Cu toate acestea, parcursul său în competiție nu s-a finalizat cu o numire.

Pentru cele două posturi de procuror-șef adjunct la DIICOT, fostul ministru Radu Marinescu i-a selectat inițial pe fostul procuror general Alex-Florin Florenţa și pe Gill-Julien Grigore-Iacobici.

Configurația finală a conducerii a suferit însă modificări în momentul în care propunerile au ajuns pe masa șefului statului. Președintele Nicușor Dan a respins numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici, fapt ce va obliga viitorul ministru al Justiției să reia de la zero întreaga procedură. Va fi declanșat un nou concurs pentru ocuparea acestei funcții de adjunct, post care rămâne vacant începând cu sfârșitul acestei luni.

Acest val de pensionări din fruntea instituției nu o vizează doar pe Claudia Curelaru. Un alt procuror care s-a aflat în aceeași situație, nefiind selectat de Radu Marinescu pentru un nou mandat, a ales de asemenea calea retragerii din magistratură. Este vorba despre Alina Albu, fosta șefă a DIICOT, care a ieșit la pensie în cursul lunii mai.