Justitie

Liviu Odagiu, președintele CSM: Nu ne oprim aici, vom interveni de fiecare dată

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Liviu Odagiu, președintele CSM: Nu ne oprim aici, vom interveni de fiecare datăCSM. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Consiliul Superior al Magistraturii a decis să extindă la nivel internațional demersurile pentru apărarea sistemului judiciar autohton. Președintele instituției, Liviu Odagiu, a explicat că transmiterea Hotărârii Secției pentru judecători către forurile europene constituie un semnal de alarmă clar în legătură cu vulnerabilitățile la care este expusă în prezent justiția din România, conform Mediafax.

Conducerea CSM subliniază că actul transmis partenerilor occidentali are rolul de a preveni derapajele și de a pune în discuție acțiunile care pot destabiliza pilonii democrației interne.

Liviu Odagiu, președintele CSM: Nu ne oprim aici, vom interveni de fiecare dată

Demersul oficial demarat de reprezentanții magistraților români vizează informarea directă a decidenților europeni cu privire la climatul actual din sistemul judiciar. Liviu Odagiu a subliniat importanța acestei notificări transmise structurilor de la Bruxelles, evidențiind caracterul preventiv al acțiunii.

„Faptul că am trimis această hotărâre a Secției pentru judecători către toate aceste instituții, către Comisia Europeană, către comisarul european, nu reprezintă altceva decât o avertizare timpurie cu privire la pericolele la care este expus statul de drept în România”, a spus Odagiu.

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Liviu Odagiu

Liviu Odagiu / sursa foto: captură video

În plus, șeful Consiliului Superior al Magistraturii a arătat că instituția pe care o conduce manifestă totală deschidere pentru a oferi detalii suplimentare și clarificări structurilor europene. Scopul principal este acela de a expune o serie de acțiuni coordonate care s-au desfășurat pe o perioadă lungă de timp și care au vizat imaginea și funcționarea sistemului judiciar.

Analiza Comisiei Europene privind presiunile asupra justiției

Oficialii de la București așteaptă acum o reacție și o evaluare din partea experților europeni în privința evenimentelor consemnate în hotărârea Secției pentru judecători. Se dorește o analiză obiectivă a modului în care discursul public și acțiunile din ultimul an afectează standardele democratice asumate de România.

„Rămâne Comisia Europeană să analizeze dacă o astfel de campanie este sau nu compatibilă cu regulile statului de drept, este sau nu compatibilă cu ceea ce înseamnă, într-un stat de drept, independența puterii judecătorești”, a declarat președintele CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii promite noi măsuri ferme

Reprezentanții CSM dau asigurări că această sesizare internațională nu este o acțiune izolată, ci face parte dintr-o strategie pe termen lung de protejare a corpului magistraților. Liviu Odagiu a conchis prin a puncta că instituția va monitoriza atent în continuare spațiul public și va reacționa prompt la orice tentativă de subminare a autorității judecătorești.

„Această hotărâre nu este un capăt de drum. Nu ne vom opri aici, ci ori de câte ori independența Justiției va fi afectată, independența fiecărui judecător al acestei țări, Consiliul Superior al Magistraturii va interveni”, a spus el.

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