Comisia Europeană (CE) utilizează inteligența artificială pentru a accelera analiza legislației din statele care vor să intre în Uniunea Europeană, într-un moment în care procesul de extindere generează o creștere semnificativă a volumului de muncă pentru instituțiile europene. Potrivit unor oficiali ai Comisiei citați de Politico, un instrument bazat pe inteligență artificială este folosit pentru evaluarea legislației naționale a țărilor candidate, astfel încât aceasta să poată fi comparată mai rapid cu normele și standardele comunitare.

Măsura vine pe fondul intensificării negocierilor de aderare și al numărului tot mai mare de state care aspiră la statutul de membru al Uniunii.

Sistemul utilizat de executivul european a fost creat în interiorul instituției. În 2024, Comisia Europeană a lansat GPT@EC, o platformă de inteligență artificială generativă destinată exclusiv personalului său.

Proiectul a fost dezvoltat în contextul preocupărilor privind securitatea datelor și confidențialitatea informațiilor atunci când sunt utilizate servicii comerciale precum ChatGPT sau Claude.

Creșterea numărului de dosare de aderare pune presiune asupra Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătatea de Est (DG ENEST), structura responsabilă de gestionarea relațiilor cu statele candidate.

Oficialii europeni susțin că instrumentele digitale contribuie la eficientizarea unor procese administrative și tehnice care necesită analizarea unui volum foarte mare de documente legislative.

Utilizarea inteligenței artificiale coincide cu accelerarea proceselor de aderare pentru mai multe țări europene. Ucraina și Republica Moldova au intrat recent într-o nouă etapă a negocierilor cu Uniunea Europeană, în timp ce Muntenegru continuă să înregistreze progrese, după închiderea a încă două capitole de negociere.

Și Albania avansează în procesul de aderare, în timp ce alte state candidate, precum Serbia, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Macedonia de Nord și Georgia, se confruntă cu ritmuri mai lente sau cu blocaje în negocieri.

În paralel, Islanda urmează să organizeze în august un referendum privind reluarea demersurilor de aderare la Uniunea Europeană. Contextul geopolitic actual, marcat de războiul din Ucraina și de tensiunile internaționale, a readus în atenție importanța extinderii blocului comunitar.

„În ultimele 16, 17 luni, am realizat mai mult decât în cei 15 ani anteriori”, a declarat Marta Kos, comisarul pentru extindere.

În pofida avantajelor invocate de Comisia Europeană, utilizarea inteligenței artificiale în procesul de extindere este privită cu prudență de unele state candidate. Reprezentanți ai administrațiilor implicate în negocieri consideră că astfel de instrumente sunt utile pentru traduceri și activități administrative, însă ridică semne de întrebare atunci când sunt utilizate pentru evaluări mai complexe.

Unul dintre oficialii consultați de Politico a admis că presiunea asupra personalului Comisiei a crescut considerabil în ultimii ani, însă a avertizat că o dependență excesivă de inteligența artificială poate genera erori și interpretări greșite.

Tehnologia este folosită și de alte departamente ale Comisiei Europene, însă instituțiile europene mențin anumite limite. Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene au interzis utilizarea imaginilor și videoclipurilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale în comunicările oficiale, invocând necesitatea menținerii unor standarde ridicate de credibilitate și transparență.