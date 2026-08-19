Legea privitoare la moartea asistată, promulgată de Macron

Legea privitoare la moartea asistată a fost promulgată miercuri de președintele Franței, Emmanuel Macron, potrivit Courthouse News Service.

Franța a făcut miercuri un pas major în reforma legislației privind sfârșitul vieții.Legea care instituie, în anumite condiții, un drept la ajutor pentru a muri a fost publicată în Jurnalul Oficial, după promulgarea sa de către președintele Emmanuel Macron. Adoptarea textului vine după mai mulți ani de dezbateri politice și sociale.

Noua legislație, declarată constituțională săptămâna trecută, cu anumite rezerve, permite unor pacienți care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege să primească un produs letal pe care să și-l administreze singuri, în prezența unui cadru medical. În situația în care pacientul nu este capabil din punct de vedere fizic să facă acest gest, administrarea poate fi realizată de un cadru medical.

Accesul la procedură este condiționat de îndeplinirea mai multor criterii. Persoana trebuie să fie majoră, să aibă cetățenie franceză sau să locuiască în Franța de o perioadă îndelungată și să sufere de o boală gravă și incurabilă, aflată într-un stadiu avansat sau terminal. Legea mai prevede existența unor suferințe fizice considerate insuportabile și capacitatea pacientului de a-și exprima în mod liber și clar opțiunea până în momentul procedurii.

Decizia privind eligibilitatea nu va reveni exclusiv unui singur medic. Deși procedura este coordonată medical, evaluarea implică și alți profesioniști, cu scopul de a determina dacă pacientul îndeplinește toate condițiile stabilite de noua legislație.

Parlamentul francez a adoptat definitiv legea la jumătatea lunii iulie. Înainte ca noile prevederi să poată fi aplicate efectiv, Guvernul trebuie să adopte mai multe acte normative care să stabilească procedurile concrete de punere în aplicare.

Franța se alătură astfel unui grup relativ restrâns de state care au introdus forme de asistență medicală pentru sfârșitul vieții. Printre acestea se numără Belgia, Țările de Jos, Elveția, Canada și Uruguay, însă legislațiile diferă de la o țară la alta.

Consiliul Constituțional, condus de Richard Ferrand, a decis vineri că prevederile legii sunt conforme cu Constituția. Reforma este considerată una dintre cele mai importante schimbări sociale promovate în timpul celui de-al doilea mandat al lui Emmanuel Macron.

Președintele francez a salutat decizia, descriind încheierea procesului legislativ drept rezultatul unei dezbateri democratice de amploare. Olivier Falorni, fost deputat MoDem și principalul autor al proiectului, a catalogat adoptarea legii drept un progres major.

Criticile nu au întârziat însă să apară. Fundația Jérôme Lejeune și-a exprimat opoziția față de decizia Consiliului Constituțional, în timp ce organizația Les Éligibles et leurs aidants a avertizat asupra riscurilor pe care noul cadru legislativ le-ar putea crea pentru persoanele vulnerabile.

Proiectul a fost discutat inițial în cadrul unei Convenții Cetățenești inițiate la solicitarea lui Macron și a parcurs ulterior mai multe etape în Parlament. Dezbaterea a scos la iveală diferențe profunde de opinie, inclusiv între formațiunile politice, organizațiile religioase și o parte a personalului medical.

Intensitatea controverselor este reflectată și de cele cinci sesizări depuse la Consiliul Constituțional înainte de adoptarea definitivă a legii. Una dintre acestea a fost formulată de premierul Sébastien Lecornu, care conduce o coaliție guvernamentală în care se regăsesc atât formațiuni apropiate de tabăra macronistă, în general favorabile reformei, cât și reprezentanți ai partidului Les Républicains, în mare parte opozanți ai acesteia.