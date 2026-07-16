Franța a aprobat legea privind moartea asistată

Adunarea Națională din Franța a votat pentru crearea unui drept la moartea asistată în condiții stricte, după ani de dezbateri și modificări ale propunerilor, potrivit Le Figaro.

Deputații au votat cu 291 de voturi la 241 pentru a susține proiectul de lege, care fusese respins de trei ori de camera superioară a parlamentului, Senatul.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu urmează să trimită părți ale proiectului de lege Consiliului Constituțional al Franței pentru examinare înainte ca acesta să poată deveni lege.

Acesta ar permite moartea asistată pentru adulții francezi cu o boală „gravă și incurabilă” care le pune viața în pericol „într-un stadiu avansat sau terminal”. Boala ar trebui să îi lase într-o suferință fizică sau psihologică constantă, insuportabilă sau rezistentă la tratament.

Pacientul ar trebui să își „manifeste liber intenția” unui medic, care ar lua apoi o decizie după consultație în termen de 15 zile.

După două zile de reflecție, pacientul ar trebui să își administreze singur o substanță letală. Dacă nu ar putea face acest lucru, acest lucru ar putea fi făcut de un medic sau o asistentă medicală.

Decizia pacientului de a continua procedura de eutanasiere ar trebui să fie verificată de medic în ziua respectivă.

Votul de miercuri înseamnă că Franța s-ar putea alătura altor câteva țări europene care au dezincriminat sinuciderea asistată într-o anumită formă.

O dezbatere la fel de lungă are loc în Regatul Unit. Un proiect de lege pentru legalizarea sinuciderii asistate în Anglia și Țara Galilor a fost blocat la începutul acestui an și urmează să revină în Parlament în septembrie.

Țările de Jos și Belgia au legalizat sinuciderea asistată în 2002 pentru persoanele cu suferințe insuportabile din cauza unor boli incurabile, permițând administrarea acesteia de către un medic.

Mai multe alte țări europene au adoptat ulterior legislație, iar Elveția a permis de mult timp sinuciderea asistată dacă persoana care asistă acționează în mod altruist.

În Franța, problema a fost extrem de controversată din punct de vedere politic, atrăgând opoziția Bisericii Catolice și a unor părți ale profesiei medicale.

Deși a fost aprobată acum de patru ori în Adunarea Națională, o cameră superioară dominată de partide de dreapta a respins-o de trei ori.

Cu toate acestea, sondajele de opinie sugerează că o mare majoritate a francezilor susține acordarea persoanelor bolnave în fază terminală a opțiunii de îngrijire paliativă sau de asistare la moarte.

În ajunul votului, prim-ministrul francez a precizat clar că intenționează să prezinte o parte din prevederile proiectului de lege consiliului constituțional - o autoritate formată din nouă membri care verifică dacă o lege este conformă cu constituția.

Președintele Emmanuel Macron a susținut de mult timp legislația privind sfârșitul vieții, dar decizia sa de a convoca alegeri anticipate în urmă cu doi ani a cauzat o întârziere semnificativă a procesului.

Din 2024, a existat o oarecare reticență din partea prim-miniștrilor francezi de a continua proiectul de lege privind asistarea la moarte, iar Lecornu este cunoscut pentru propriile rezerve cu privire la termenii acestuia.

Într-o declarație înainte de vot, biroul său a declarat că, deși camera inferioară a dezbătut pe larg proiectul de lege, Senatul nu a permis o examinare care să satisfacă „atât aspirațiile susținătorilor săi, cât și preocupările celor îngrijorați de implementarea sa”.

Lecornu a solicitat consiliului constituțional să se concentreze asupra a trei aspecte ale legii: