Protestele elevilor continuă vineri, 2 octombrie, în Franța, unde sute de școli sunt afectate de blocaje și acțiuni sindicale. Manifestațiile pornite pe fondul nemulțumirilor privind condițiile din sistemul de educație au degenerat în mai multe orașe, unde au fost raportate incendii, confruntări cu poliția și perturbări ale transportului, relatează BBC.

Ministerul francez al Educației a anunțat că aproximativ 564 de școli se confruntă vineri cu acțiuni sindicale sau alte perturbări. Cu o zi înainte, peste 1.200 de licee fuseseră afectate de proteste sau blocaje.

Ministrul Educației, Édouard Geffray, a declarat că aproape 400 dintre cele aproximativ 3.700 de licee din Franța au fost închise vineri, iar în numeroase cazuri cursurile urmau să se desfășoare la distanță.

Protestele au început pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa profesorilor și a personalului, clasele supraaglomerate și starea unor clădiri școlare. Mișcarea s-a extins ulterior în mai multe zone ale Franței și a fost însoțită, în unele orașe, de incidente violente.

Édouard Geffray a declarat că „peste o sută” de școli au suferit „pagube grave” de la începutul manifestațiilor. Ministrul a spus pentru BFMTV că 65 de membri ai personalului au fost răniți, printre aceștia aflându-se 40 de directori. Totodată, 1.207 licee au fost perturbate sau blocate în cursul zilei de joi.

La Nantes, 160 de elevi au fost evacuați de personalul liceului Nelson Mandela după izbucnirea unui incendiu. Clădirea va rămâne închisă timp de mai multe săptămâni. Incendiul a afectat zona de la intrare, cantina și alte spații din interiorul unității de învățământ.

„Astăzi a ars liceul meu. Școala NOASTRĂ”, a scris pe Instagram o adolescentă pe nume Juliette. „Oameni din afară... (non-elevi) au venit să blocheze școala; lucrurile au degenerat și au dat foc.”

Școala, construită în urmă cu 12 ani, deservește aproximativ 1.700 de elevi și a costat 64 de milioane de euro.

Incidente grave au fost raportate și la Marsilia. O înregistrare video arată mai multe persoane mascate atacând o mașină de pompieri în fața liceului Saint-Exupéry. Persoanele surprinse în imagini lovesc vehiculul și îi sparg geamurile, iar ulterior în interiorul cabinei izbucnește un incendiu. Un alt videoclip arată vehiculul cuprins complet de flăcări.

Într-o altă înregistrare realizată în apropierea portului din Marsilia apare o persoană cu glugă care pulverizează spre o femeie cu ceea ce pare a fi un dispozitiv improvizat de aruncare a flăcărilor. Detaliile incidentului și starea femeii nu sunt clare. Ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, a declarat că la manifestații participă o „minoritate activă și violentă”.

„Nu suntem complet siguri că sunt chiar elevi de liceu”, a declarat el pentru RTL. Darmanin a afirmat că două treimi dintre cele aproximativ 2.000 de persoane arestate de la începutul protestelor au fost plasate în custodia poliției. „Am trecut de la demonstrații ale elevilor de liceu la o tulburare a ordinii publice. Când oamenii țintesc autobuze și dau foc școlilor, nu mai este vorba doar de o problemă de protest”, a spus ministrul.

Gérald Darmanin a cerut și ca părinții să răspundă pentru pagubele produse de copiii lor în timpul protestelor.

El a spus că le-a solicitat procurorilor să urmărească inclusiv „răspundere civilă” în cazul părinților, astfel încât aceștia să poată acoperi costurile daunelor.

„Părinții trebuie să își îndeplinească responsabilitățile. Ce fac copiii de 15 și 16 ani atacând adăposturile de autobuz sau directorii școlilor lor?”, a declarat Darmanin.

Protestele au afectat și transportul local în mai multe regiuni ale Franței. La Bordeaux au fost emise alerte de întrerupere pentru toate cele șase linii de tramvai, iar protestele elevilor au fost indicate drept cauza perturbărilor.

În Lille, unele servicii de transport au fost oprite după închiderea unei școli în apropierea căreia se adunaseră protestatari. Probleme au fost raportate și într-un oraș aflat la sud de Strasbourg.

Transportul a fost suspendat temporar și în Orléans, Nisa, La Rochelle și Marsilia.

Protestele au început inițial în școlile din zona Parisului, apoi s-au extins la nivel național după ce principalul sindicat al elevilor de liceu din Franța a cerut blocarea unităților de învățământ. Elevii reclamă lipsa profesorilor, clasele aglomerate și condițiile din unele școli.

Vincent Martin, membru al unui sindicat din educație și tatăl unei eleve, a participat la una dintre manifestații pentru a-i susține pe elevii care au blocat accesul într-un liceu.

„Suntem aici atât pentru a-i sprijini, cât și pentru a crede că au fundamental dreptate să ceară mai mulți profesori, condiții de învățare mai bune, săli de clasă care nu sunt supraîncălzite și profesori suplinitori atunci când profesorii lor obișnuiți lipsesc”, a declarat acesta. „În clasa a X-a sunt 36 de elevi pe clasă. Acestea nu sunt condiții ideale pentru studiu.”

Ministerul francez de Interne a anunțat că 1.949 de persoane au fost arestate de la începutul protestelor, iar 305 polițiști au fost răniți. Până joi, 1.027 de licee fuseseră afectate de demonstrații, dintre care 222 erau blocate. Cel puțin 30 de universități au fost, de asemenea, afectate.

Premierul Sébastien Lecornu a convocat joi o celulă interministerială de criză, în contextul intensificării incidentelor produse în timpul protestelor. După reuniune, autoritățile franceze au susținut că manifestațiile și-au schimbat caracterul, pe fondul violențelor apărute în mai multe orașe.

Surse apropiate premierului, citate de Reuters, au afirmat că serviciile de informații au prezentat în cadrul întâlnirii evaluări potrivit cărora reprezentanți și activiști ai stângii radicale ar fi avut un rol în organizarea și răspândirea mobilizării. Guvernul francez a indicat în special partidul La France insoumise (LFI), condus de Jean-Luc Mélenchon.

Ministrul Educației, Édouard Geffray, a afirmat că mobilizarea elevilor a avut revendicări legitime la început, dar a susținut că ulterior aceasta a fost alimentată și preluată politic, inclusiv de LFI și de grupări de ultrastânga.

La France insoumise respinge acuzațiile și susține că executivul încearcă să transfere dezbaterea de la problemele reclamate de elevi către responsabilitatea politică pentru proteste. Potrivit Reuters, reprezentanți ai formațiunii au participat la unele dintre manifestații, însă LFI susține că sprijină protestele non-violente și acuză autoritățile că intervențiile forțelor de ordine au contribuit la agravarea tensiunilor.

Mobilizarea elevilor se desfășoară într-o perioadă tensionată pentru guvernul francez, cu câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale din 2027 și pe fondul disputelor legate de viitorul buget al țării.

Executivul condus de Sébastien Lecornu a prezentat proiectul de buget pentru anul viitor într-un moment în care autoritățile încearcă să reducă deficitul și cheltuielile publice.

Datoria publică a Franței a ajuns la aproximativ 119% din Produsul Intern Brut, iar guvernul urmărește economii de zeci de miliarde de euro. Printre măsurile prevăzute se numără înghețarea salariilor din sectorul public și limitarea unor cheltuieli.

Nemulțumirile nu sunt limitate la elevi. Angajați din sectorul public, inclusiv profesori, au participat în ultimele zile la greve și manifestații împotriva măsurilor bugetare pregătite de executiv. În acest context, protestele din licee au intrat și în disputa politică dintre guvern și opoziție, în special după acuzațiile formulate la adresa LFI.

Pe fondul protestelor, guvernul din Franța a renunțat la una dintre prevederile incluse inițial în proiectul de buget pentru 2027. Măsura viza introducerea unor taxe de înscriere pentru studenții fără bursă din BTS și pentru cei din clasele pregătitoare pentru marile școli.

Proiectul prevedea o taxă anuală de 178 de euro pentru studenții din BTS și de 270 de euro pentru cei din clasele pregătitoare.

Ministrul Educației, Édouard Geffray, a declarat joi că executivul a decis să retragă prevederea după discuții cu sindicatele și cu premierul. Decizia a fost luată la câteva ore după prezentarea proiectului de buget, în timp ce protestele elevilor continuau în mai multe zone ale țării.

Édouard Geffray are programate vineri discuții cu organizațiile elevilor și ale părinților, în încercarea de a găsi soluții pentru revendicările formulate în timpul protestelor.

Ministrul a anunțat că vrea ca discuțiile să ducă la măsuri concrete pentru elevi, personalul din educație și unitățile de învățământ.

Întâlnirile au loc însă în timp ce mobilizarea continuă în mai multe orașe, iar organizații ale elevilor și sindicate din educație pregătesc noi acțiuni.

Mobilizarea din Franța ar urma să continue și săptămâna viitoare.

Organizații sindicale și grupuri care susțin protestele elevilor au lansat un nou apel la manifestații pentru marți, 6 octombrie.

Mai multe sindicate din educație și din sectorul public au anunțat că vor susține acțiunile programate pentru această dată.