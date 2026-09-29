Primele imagini din spatele scenei cu Nadia Comăneci la Paris Fashion Week. Zeița de la Montreal a defilat la Turnul Eiffel

Atenția întregii lumi a fost ațintită aseară asupra capitalei Franței, unde Paris Fashion Week aduce din nou în prim-plan cel mai așteptat moment de beauty și fashion al sezonului: spectacolul-manifest Le Défilé semnat de L’Oréal Paris. O celebrare absolută a femeilor, a încrederii și a diversității, evenimentul din acest an a fost cu adevărat legendar.

Iar pentru noi, românii, show-ul are o însemnătate cu totul specială: icon-ul absolut al sportului mondial, Nadia Comăneci, a avut un rol de onoare, defilând pe podiumul acestei ediții impresionante.

Luni, 28 septembrie, începând cu ora 22:00, inima Parisului a bătut în ritmul frumuseții și al curajului. Celebra Place Joffre s-a transformat într-o scenă spectaculoasă în aer liber, devenind un spațiu grandios amplasat chiar între Turnul Eiffel și École Militaire.

Le Défilé nu este doar un simplu fashion show, ci un veritabil statement global. Sub umbrela mesajului puternic „EXPRESS YOUR WORTH. YOU’RE WORTH IT.”, spectacolul emblematic invită femeile din întreaga lume să își exprime valoarea, celebrând puterea feminină, incluziunea, libertatea, încrederea în sine și solidaritatea.

Dincolo de strălucirea starurilor internaționale, ediția din acest an aduce un uriaș motiv de mândrie națională. Legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci a adus eleganța și prestanța sa direct pe scenă, într-o defilare istorică.

Într-un spectacol dedicat excelenței și depășirii limitelor, prezența Nadiei este mai mult decât simbolică. Ea întruchipează perfect forța interioară, determinarea, disciplina și grația care au inspirat generații întregi. Asocierea ei cu Le Défilé demonstrează încă o dată că adevărata frumusețe izvorăște din încredere și din curajul de a face performanță.

Fără să știe inițial cine sunt creatorii propuși de stiliști, Nadia a ales din culise o ținută realizată de un designer român, completată de o pereche de pantofi creați tot de un designer din România!

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Magia din culise a spectacolul-manifest Le Défilé semnat de L’Oréal Paris din cadrul Paris Fashion Week, care va dicta tendințele sezonului, este orchestrată de experți de top: look-urile emblematice prind viață sub pensulele make-up artistului global Harold James și viziunea expertului în hairstyling Stéphane Lancien.

Harold James, Director Artistic pentru L’Oréal Paris, este cunoscut pentru stilul său menit să aducă la lumină frumusețea naturală a fiecărei persoane. Iar Stéphane Lancien, adept al stilului „perfect-imperfect”, a coordonat coafurile spectaculoase de pe catwalk.

Pe podium au păși unele dintre cele mai influente voci feminine din lume. Alături de Nadia Comăneci, printre ambasadoarele globale se numără: Jane Fonda, Eva Longoria, Viola Davis, Andie MacDowell, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Simone Ashley, Aishwarya Rai și Kristen Bell.

Însă punctul culminant și o altă uriașă surpriză a serii a fost participarea celebrei Céline Dion, care a închis spectacolul într-o notă emoționantă, cântând live și oferind publicului de la Turnul Eiffel un moment de-a dreptul memorabil.

Un spectacol desăvârșit care pune solidaritatea feminină acolo unde îi este locul: în lumina reflectoarelor. Pentru că fetele din România și femeile de pretutindeni merită!