De ce se simt angajații tot mai săraci. Ce este fenomenul „boomcession”

Economia Statelor Unite continuă să avanseze, însă o parte importantă dintre americani resimt o deteriorare a nivelului de trai. PIB-ul a crescut cu 1,5% în trimestrul trecut, iar șomajul se menține la 4,1%, dar salariile reale au stagnat, în timp ce costurile pentru locuințe, utilități și bunuri de consum au continuat să urce. Situația în care indicatorii economici arată bine, dar populația resimte presiuni financiare tot mai mari, a primit numele de „boomcession”, scrie CNBC.

Diferența dintre evoluția economiei și situația financiară resimțită de gospodării este tot mai vizibilă, în special după perioada pandemiei.

Termenul „boomcession” a fost folosit de Matt Stoller, director de cercetare la American Economic Liberties Project, pentru a descrie combinația dintre o economie aflată în creștere și condiții care, pentru o parte a populației, seamănă cu cele dintr-o recesiune.

„În mod tradițional, economia merge foarte bine”, a explicat Stoller pentru CNBC. „Dar oamenii de rând spun că nu o duc bine”.

În cazul multor americani, veniturile nu au ținut pasul cu creșterea prețurilor, iar cheltuielile pentru facturi și alte necesități au continuat să apese asupra bugetelor.

Presiunea se resimte și pe piața muncii. În special tinerii angajați din mediul corporatist se confruntă cu reducerea unor locuri de muncă, fenomen asociat parțial automatizării proceselor prin inteligență artificială.

Un raport al Rezervei Federale din 2025 arată că nivelul consumului gospodăriilor americane este mai ridicat decât în 2019.

Creșterea consumului nu înseamnă însă automat și o îmbunătățire a situației financiare.

Veniturile au crescut, dar și prețurile au urcat într-un ritm care i-a determinat pe unii consumatori să lucreze mai multe ore, să își găsească surse suplimentare de venit sau să aleagă produse mai ieftine.

„Oricât ar cheltui, oamenii se declară epuizați financiar”, scrie Quarz.

Un studiu realizat de Snap Finance și citat de CNBC arată că unul din patru americani își descrie situația financiară drept „instabilă” sau „foarte instabilă”.

În mod obișnuit, perioadele de recesiune sunt asociate cu scăderea produsului intern brut și cu o creștere a șomajului.

Acești indicatori oferă de regulă semnale care determină intervenții din partea autorităților și a factorilor de decizie economică.

Într-un scenariu de tip „boomcession”, situația este diferită. PIB-ul continuă să crească, iar rata șomajului rămâne redusă, în timp ce dificultățile financiare resimțite de populație nu apar în aceeași măsură în statisticile economice generale.

Astfel, economia poate indica o perioadă de expansiune, chiar dacă pentru numeroși angajați puterea de cumpărare și siguranța financiară se deteriorează.

Transformările produse de inteligența artificială reprezintă o altă sursă de îngrijorare pentru angajați.

Peste 200 de economiști și cercetători, printre care 16 laureați ai Premiului Nobel, au semnat în iulie 2026 o declarație în care avertizează că inteligența artificială ar putea produce o transformare economică „mai mare decât Revoluția Industrială … într-o perioadă mult mai scurtă de timp”.

În acest context, fenomenul „boomcession” descrie tocmai ruptura dintre evoluția favorabilă a marilor indicatori economici și presiunile financiare resimțite la nivelul angajaților și gospodăriilor.