Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele revizuite privind evoluția economiei în primul trimestru din 2026. Potrivit instituției, Produsul Intern Brut a rămas la același nivel față de ultimul trimestru din 2025, însă raportat la aceeași perioadă a anului trecut a înregistrat o scădere atât pe seria brută, cât și pe cea ajustată sezonier.

INS a anunțat că Produsul Intern Brut al României s-a menținut nemodificat în termeni reali în trimestrul I din 2026, comparativ cu trimestrul IV din 2025. Raportat la primele trei luni ale anului trecut, economia a înregistrat o scădere de 1,2% pe seria brută și de 1,1% pe seria ajustată sezonier.

Instituția precizează că seria ajustată sezonier a fost recalculată în urma revizuirii estimărilor pentru primul trimestru al anului, însă ratele de creștere au rămas identice cu cele publicate la 5 iunie 2026. Potrivit INS, PIB-ul ajustat sezonier a fost estimat la 499.738,1 milioane de lei, în prețuri curente, în timp ce PIB-ul calculat pe seria brută a fost de 405.907,7 milioane de lei.

Institutul Național de Statistică arată că, față de varianta provizorie, dinamica Produsului Intern Brut și cea a valorii adăugate brute nu au fost modificate. Cu toate acestea, au existat ajustări în ceea ce privește evoluția unor ramuri de activitate.

Agricultura, silvicultura și pescuitul nu au avut nicio contribuție la modificarea PIB, iar volumul de activitate a rămas la nivelul estimării anterioare. Și industria a păstrat aceeași contribuție negativă la evoluția economiei, de -0,2%, însă volumul de activitate a fost revizuit ușor, de la 98,8% la 98,7%.

Construcțiile și-au menținut contribuția pozitivă de 0,4%, fără modificări ale volumului de activitate. În schimb, în cazul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, reparării autovehiculelor și motocicletelor, transportului, depozitării, hotelurilor și restaurantelor, contribuția la modificarea PIB a fost revizuită de la -0,8% la -0,7%, iar volumul activității a scăzut ușor față de estimarea precedentă.

INS mai arată că informațiile și comunicațiile au păstrat aceeași contribuție negativă la evoluția PIB, de -0,3%, fără modificări ale volumului de activitate. Intermedierile financiare și asigurările nu au influențat creșterea economică, în timp ce tranzacțiile imobiliare au fost revizuite de la o contribuție de -0,1% la -0,2%.

În cazul activităților profesionale, științifice și tehnice, al serviciilor administrative și al serviciilor suport, contribuția la PIB s-a modificat de la -0,3% la -0,2%, iar volumul activității a fost revizuit ușor în creștere.

Administrația publică, apărarea, învățământul, sănătatea și asistența socială au rămas la aceleași valori din estimarea anterioară. Totodată, activitățile culturale, recreative și alte servicii au păstrat aceeași contribuție pozitivă de 0,3%, deși volumul activității a fost ajustat ușor în scădere.

Din perspectiva utilizării PIB, cele mai importante modificări au vizat consumul administrației publice și investițiile. Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice a fost revizuită de la o contribuție de -0,1% la +0,4%, după majorarea volumului activității.

În același timp, consumul final colectiv al administrațiilor publice a fost revizuit de la 0,0% la +1,4%. În schimb, contribuția formării brute de capital fix a fost redusă de la +0,9% la +0,4%, pe fondul diminuării volumului investițiilor.

INS precizează că cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației și-a menținut contribuția de -1,2% la modificarea PIB, fără schimbări față de estimarea anterioară.