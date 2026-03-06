Economie

PIB-ul României a crescut în 2025, cu 0,7%, potrivit datelor publicate de INS

Comentează știrea
PIB-ul României a crescut în 2025, cu 0,7%, potrivit datelor publicate de INScrestere PIB / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat vineri, 6 martie 2026, că Produsul Intern Brut (PIB) al României în 2025 a fost estimat la 1.910.390,1 milioane lei la prețuri curente, înregistrând o creștere reală de 0,7% față de 2024. Potrivit INS, principalele motoare ale creșterii au fost sectorul construcțiilor și cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației.

Evoluția trimestrială a PIB

În trimestrul IV 2025, PIB-ul a fost estimat la 492.444,7 milioane lei (date ajustate sezonier), marcând o scădere de 1,9% față de trimestrul precedent și un declin de 1,5% comparativ cu același trimestru din 2024. Pe seria brută, PIB-ul trimestrial a urcat cu 0,2% față de trimestrul IV 2024, la 568.578,8 milioane lei.

pib

Sursa foto: Freepik

„Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Față de același trimestru din 2024, PIB-ul a crescut cu 0,2% pe seria brută și a scăzut cu 1,5% pe seria ajustată sezonier”, precizează INS.

Contribuția principalelor ramuri economice

Pe partea de resurse, cele mai importante contribuții pozitive la creșterea PIB în 2025 au venit din:

Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră
Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră
  • Construcții: +0,5%, cu o pondere de 8,7% în PIB și o creștere a volumului de activitate de 7%;
  • Informații și comunicații: +0,3%, cu o pondere de 7,1% și o creștere a volumului activității de 4,1%;
  • Agricultură: +0,2%, cu o pondere de 3% și o majorare de 6,6% a volumului de activitate.
pib

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Ramurile cu contribuții negative au fost:

  • Activități profesionale, științifice și tehnice; servicii administrative și de suport: -0,3%, cu o pondere de 8,1% și reducere de 4% a volumului de activitate;
  • Comerț, transport, hoteluri și restaurante: -0,1%, cu o pondere de 20,3% și scădere de 0,3% a activității.
  • De asemenea, impozitele nete pe produs au adus o contribuție pozitivă de +0,1%, reflectând o creștere de 1% a volumului lor.

Creșterea pe partea de utilizări

Analizând PIB-ul din perspectiva utilizărilor, INS menționează că principalele motoare au fost:

  • Cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației, care au crescut cu 0,6%, contribuind cu +0,4% la creșterea PIB;
  • Formarea brută de capital fix, cu o majorare de 4,1% și o contribuție pozitivă de +1%.
  • Factorii care au temperat creșterea PIB au fost:
  • Consumul final colectiv al administrațiilor publice, care a scăzut cu 3,2%, contribuind cu -0,3%;
  • Exportul net, care a avut un impact negativ de -0,6% ca urmare a creșterii importurilor (+4,8%) mai rapide decât a exporturilor (+3,9%).

Cheltuielile pentru consumul final individual al administrațiilor publice nu au avut o contribuție semnificativă la modificarea PIB.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:27 - Bianca Censori, în instanță. Totul a pornit de la Kim Kardashian
12:22 - Csikszereda și Farul Constanța, duelul care deschide ultima etapă a sezonului regular din Superligă. Programul meciur...
12:14 - Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
12:02 - Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră
12:01 - Iranul încearcă să-și aleagă un nou lider. Trump exclude o invazie. Hegseth: Rezervele de muniție sunt pline, voința ...
11:57 - ANAF, captură record de aur și diamante la Călărași. Amenzi de până la 18.000 de lei

HAI România!

Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Rușinea absolută: Răzbunare politică pe un copil. Cazul fiicei lui Victor Ponta
Rușinea absolută: Răzbunare politică pe un copil. Cazul fiicei lui Victor Ponta
„Ce te legeni, Nicule?” 😂 Poemul genial al lui Doru Bușcu care demolează clasa politică!
„Ce te legeni, Nicule?” 😂 Poemul genial al lui Doru Bușcu care demolează clasa politică!

Proiecte speciale