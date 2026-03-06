PIB-ul României a crescut în 2025, cu 0,7%, potrivit datelor publicate de INS

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat vineri, 6 martie 2026, că Produsul Intern Brut (PIB) al României în 2025 a fost estimat la 1.910.390,1 milioane lei la prețuri curente, înregistrând o creștere reală de 0,7% față de 2024. Potrivit INS, principalele motoare ale creșterii au fost sectorul construcțiilor și cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației.

În trimestrul IV 2025, PIB-ul a fost estimat la 492.444,7 milioane lei (date ajustate sezonier), marcând o scădere de 1,9% față de trimestrul precedent și un declin de 1,5% comparativ cu același trimestru din 2024. Pe seria brută, PIB-ul trimestrial a urcat cu 0,2% față de trimestrul IV 2024, la 568.578,8 milioane lei.

„Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Față de același trimestru din 2024, PIB-ul a crescut cu 0,2% pe seria brută și a scăzut cu 1,5% pe seria ajustată sezonier”, precizează INS.

Pe partea de resurse, cele mai importante contribuții pozitive la creșterea PIB în 2025 au venit din:

Construcții: +0,5%, cu o pondere de 8,7% în PIB și o creștere a volumului de activitate de 7%;

Informații și comunicații: +0,3%, cu o pondere de 7,1% și o creștere a volumului activității de 4,1%;

Agricultură: +0,2%, cu o pondere de 3% și o majorare de 6,6% a volumului de activitate.

Ramurile cu contribuții negative au fost:

Activități profesionale, științifice și tehnice; servicii administrative și de suport: -0,3%, cu o pondere de 8,1% și reducere de 4% a volumului de activitate;

Comerț, transport, hoteluri și restaurante: -0,1%, cu o pondere de 20,3% și scădere de 0,3% a activității.

De asemenea, impozitele nete pe produs au adus o contribuție pozitivă de +0,1%, reflectând o creștere de 1% a volumului lor.

Analizând PIB-ul din perspectiva utilizărilor, INS menționează că principalele motoare au fost:

Cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației, care au crescut cu 0,6%, contribuind cu +0,4% la creșterea PIB;

Formarea brută de capital fix, cu o majorare de 4,1% și o contribuție pozitivă de +1%.

Factorii care au temperat creșterea PIB au fost:

Consumul final colectiv al administrațiilor publice, care a scăzut cu 3,2%, contribuind cu -0,3%;

Exportul net, care a avut un impact negativ de -0,6% ca urmare a creșterii importurilor (+4,8%) mai rapide decât a exporturilor (+3,9%).

Cheltuielile pentru consumul final individual al administrațiilor publice nu au avut o contribuție semnificativă la modificarea PIB.