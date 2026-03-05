Social

A doua creștere consecutivă a prețurilor la carburanți în România. Cu cât se vinde un litru de benzină standard

Comentează știrea
A doua creștere consecutivă a prețurilor la carburanți în România. Cu cât se vinde un litru de benzină standardStație Petrom. Sursa foto: Razvan Valcaneantu/EVZ
Din cuprinsul articolului

România înregistrează a doua majorare consecutivă a prețurilor la carburanți de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu. Motorina depășește 8,5 lei/l, iar benzina standard costă până la 8,31 lei/l în București, relatează profit.ro. Autoritățile explică situația și nivelul stocurilor de urgență.

Prețurile carburanților în România, din nou majorate

Prețurile carburanților au înregistrat joi o nouă majorare semnificativă, continuând trendul ascendent început cu o zi înainte. Liderul pieței, OMV Petrom, a mărit din nou prețul la motorină cu 9 bani pe litru, după ce miercuri aplicase o majorare de 15 bani atât pentru motorină, cât și pentru benzină.

Și Lukoil a aplicat ajustări similare, majorând motorina cu 9 bani și benzina cu 10 bani pe litru. În stațiile din București, dieselul se vinde acum între 8,50 și 8,51 lei pe litru, iar benzina standard între 8,16 și 8,21 lei pe litru. Anterior, compania crescuse prețurile cu 15 bani la motorină și cu 14 bani la benzină.

Alte companii vor urma exemplul

Și alte companii din piață, precum Rompetrol, Mol sau Socar, vor aplica joi majorări similare.

Nicușor Dan în Polonia: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Ce spune despre armele nucleare franceze
Nicușor Dan în Polonia: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Ce spune despre armele nucleare franceze
De ce fac așa de mulți tineri cancer. Raportul care dezleagă misterul, publicat în SUA
De ce fac așa de mulți tineri cancer. Raportul care dezleagă misterul, publicat în SUA

În urma ajustărilor, benzina standard costă 8,17–8,22 lei pe litru în stațiile Petrom din Capitală și 8,26–8,31 lei în stațiile OMV, ceea ce reprezintă o creștere de 24 de bani față de perioada 28 februarie - 3 martie.

Autoritățile explică majorările prețurilor carburanților în România

Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri situația, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. „Sperăm să nu se întâmple acest lucru, dar depinde de durata blocajului până se găsește o soluție de încetare a focului. Ne putem aștepta la creșterea prețului pe piața globală, iar toți importatorii, inclusiv cei din România, vor achiziționa combustibil la prețuri mai mari, chiar dacă avem stocuri pentru câteva luni”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a oferit mai multe detalii despre stocurile disponibile în România. El a explicat că, dacă țara nu ar mai importa sau produce niciun litru de carburant în perioada următoare, stocurile actuale ar acoperi necesarul pentru aproximativ cinci luni.

Trei luni avem stocuri de urgență și aproximativ două luni stocuri comerciale. Chiar și în cel mai negru scenariu, suntem mai bine poziționați decât multe alte state din Uniunea Europeană”, a afirmat Ivan.

El a subliniat și eforturile făcute pentru a limita creșterea prețurilor. „Ministerul Energiei și România au folosit rute diferite, au extins contracte și au apelat la toate contactele din Singapore până în Statele Unite. Consiliul Concurenței, ANPC, ANAF și toate companiile din industria petrolului au colaborat, astfel încât am obținut cea mai mică creștere de prețuri din întreaga Uniune Europeană”, a spus ministrul.

Perspective pentru viitor

Întrebat despre posibilitatea ca prețul carburantului să ajungă la 10 lei pe litru, Bogdan Ivan a explicat că există prea multe variabile pentru a face o estimare precisă. „Dacă întrebați orice ministru al Energiei acum cinci ani de zile dacă prețul ar ajunge la 8 lei, răspunsul ar fi fost incert. În anumite condiții, pe un anumit interval de timp, prețul poate atinge niveluri ridicate, dar nu se poate prezice exact”, a precizat oficialul.

Ivan a reafirmat că România continuă să importe țiței și motorină pe rute diversificate și că situația complicată afectează întreaga lume. „Dacă privim datele calm și așezat, românii pot vedea că avem suficiente stocuri pentru a face față unor perioade dificile”, a conchis ministrul Energiei.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:43 - Nicușor Dan în Polonia: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Ce spune despre armele nucleare franceze
14:31 - De ce fac așa de mulți tineri cancer. Raportul care dezleagă misterul, publicat în SUA
14:26 - Cipru: Drona care a lovit baza britanică, trasă din Beirut. Mână liberă pentru Trump în Iran, de la Senatul SUA. Amen...
14:24 - Regimul comunist chinez își reduce manevrele lângă Taiwan, după declanșarea războiului din Iran
14:15 - Probleme cu ordonanța care interzice jocurile de noroc. Primarii, puși în dificultate: Se închid și agențiile loto?
14:09 - Soțul prințesei Beatrice a pleacat din Marea Britanie. Edoardo Mapelli Mozzi, văzut pe o insulă de lux din Miami

HAI România!

Istoria Luptei de Partizani anticomuniști din România
Istoria Luptei de Partizani anticomuniști din România
Pentru cine bat clopotele? Hai LIve cu Turcescu
Pentru cine bat clopotele? Hai LIve cu Turcescu
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”

Proiecte speciale