A doua creștere consecutivă a prețurilor la carburanți în România. Cu cât se vinde un litru de benzină standard

România înregistrează a doua majorare consecutivă a prețurilor la carburanți de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu. Motorina depășește 8,5 lei/l, iar benzina standard costă până la 8,31 lei/l în București, relatează profit.ro. Autoritățile explică situația și nivelul stocurilor de urgență.

Prețurile carburanților au înregistrat joi o nouă majorare semnificativă, continuând trendul ascendent început cu o zi înainte. Liderul pieței, OMV Petrom, a mărit din nou prețul la motorină cu 9 bani pe litru, după ce miercuri aplicase o majorare de 15 bani atât pentru motorină, cât și pentru benzină.

Și Lukoil a aplicat ajustări similare, majorând motorina cu 9 bani și benzina cu 10 bani pe litru. În stațiile din București, dieselul se vinde acum între 8,50 și 8,51 lei pe litru, iar benzina standard între 8,16 și 8,21 lei pe litru. Anterior, compania crescuse prețurile cu 15 bani la motorină și cu 14 bani la benzină.

Și alte companii din piață, precum Rompetrol, Mol sau Socar, vor aplica joi majorări similare.

În urma ajustărilor, benzina standard costă 8,17–8,22 lei pe litru în stațiile Petrom din Capitală și 8,26–8,31 lei în stațiile OMV, ceea ce reprezintă o creștere de 24 de bani față de perioada 28 februarie - 3 martie.

Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri situația, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. „Sperăm să nu se întâmple acest lucru, dar depinde de durata blocajului până se găsește o soluție de încetare a focului. Ne putem aștepta la creșterea prețului pe piața globală, iar toți importatorii, inclusiv cei din România, vor achiziționa combustibil la prețuri mai mari, chiar dacă avem stocuri pentru câteva luni”, a declarat premierul.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a oferit mai multe detalii despre stocurile disponibile în România. El a explicat că, dacă țara nu ar mai importa sau produce niciun litru de carburant în perioada următoare, stocurile actuale ar acoperi necesarul pentru aproximativ cinci luni.

„Trei luni avem stocuri de urgență și aproximativ două luni stocuri comerciale. Chiar și în cel mai negru scenariu, suntem mai bine poziționați decât multe alte state din Uniunea Europeană”, a afirmat Ivan.

El a subliniat și eforturile făcute pentru a limita creșterea prețurilor. „Ministerul Energiei și România au folosit rute diferite, au extins contracte și au apelat la toate contactele din Singapore până în Statele Unite. Consiliul Concurenței, ANPC, ANAF și toate companiile din industria petrolului au colaborat, astfel încât am obținut cea mai mică creștere de prețuri din întreaga Uniune Europeană”, a spus ministrul.

Întrebat despre posibilitatea ca prețul carburantului să ajungă la 10 lei pe litru, Bogdan Ivan a explicat că există prea multe variabile pentru a face o estimare precisă. „Dacă întrebați orice ministru al Energiei acum cinci ani de zile dacă prețul ar ajunge la 8 lei, răspunsul ar fi fost incert. În anumite condiții, pe un anumit interval de timp, prețul poate atinge niveluri ridicate, dar nu se poate prezice exact”, a precizat oficialul.

Ivan a reafirmat că România continuă să importe țiței și motorină pe rute diversificate și că situația complicată afectează întreaga lume. „Dacă privim datele calm și așezat, românii pot vedea că avem suficiente stocuri pentru a face față unor perioade dificile”, a conchis ministrul Energiei.