Calculele ministrului Energiei. Cât de mult ar putea crește prețul benzinei și motorinei

În urma apariției zvonurilor legate de o posibilă creștere a prețului la combustibil, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că nu există niciun motiv ca benzina sau motorina să ajungă la 10 lei. De asemenea, oficialul a explicat că România are rezerve suficiente pentru 90 de zile.

„Statul este în alertă. Avem rezerve suficiente, inclusiv din rezerva statului, pentru 90 de zile”, a afirmat Ivan.

El a adăugat că o creștere mai mare de 3-5 bani pe litru nu este justificată și a catalogat drept „niște minciuni sfruntate” zvonurile despre prețuri de 10 lei la pompă, subliniind că nu există niciun argument rațional, comercial sau economic care să susțină atingerea acestor valori.

„Ne-am asigurat că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă, iar acele speculaţii care au apărut în spaţiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de faţă niciun argument raţional, comercial, economic pentru care s-ar putea să ajungă preţul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a spus oficialul.

Ivan a amintit că o situație similară a avut loc anul trecut, când speculațiile privind prețul carburantului după sancțiunile împotriva Lukoil nu s-au concretizat.

„Tot ceea ce încearcă unii să se folosească în acest context internațional doar pentru a crește artificial prețurile îi blocăm cu toate instrumentele statului român”, a adăugat ministrul.

Potrivit ministrului, România acoperă aproximativ 90% din consumul intern de gaze, iar strategia națională vizează menținerea exploatărilor interne și diversificarea surselor de aprovizionare, inclusiv prin importuri din Statele Unite.

„Vorbind despre o piață liberă, există în momentul de față acest risc, dar nu unul în care să avem o creștere cu 30% a prețului carburanților, așa cum speculau unii specialiști prin presă. Exclud acest scenariu”, a mai spus Ivan.

Ministrul a declarat că un act normativ privind transparența prețurilor la gaze urmează să fie adoptat cel târziu săptămâna viitoare, măsura fiind menită să ofere mai multă stabilitate consumatorilor.

De asemenea, România dispune de depozite strategice și de urgență care pot fi eliberate prin ordin al ministrului Energiei pentru a menține prețurile stabile la benzină și motorină. Ivan a adăugat că instituțiile responsabile, precum Consiliul Concurenței, ANAF și ANPC, verifică respectarea legii și monitorizează orice încercare de speculă legată de contextul internațional.

Cotația petrolului Brent cu livrare în aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din ianuarie 2025. Petrolul american WTI a consemnat, la rândul său, un avans de două cifre, potrivit Reuters și Agerpres.

După creșterea inițială, prețurile au mai pierdut din avans. Cu toate acestea, ele rămân cu aproximativ 6% peste nivelurile de vineri seara.

Escaladare militară și impact asupra pieței

Creșterea accelerată a cotațiilor vine după atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iran în weekend. În urma operațiunilor a fost ucis liderul suprem iranian, Ali Khamenei. Teheranul a răspuns prin contraatacuri și prin restricționarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Aproximativ o cincime din petrolul transportat zilnic la nivel mondial tranzitează această rută. Orice blocaj poate amplifica rapid prețurile energiei și volatilitatea piețelor globale.

Avertismentele analiștilor

Jorge Leon, șeful analizei geopolitice la Rystad Energy, avertizează că lipsa unor semnale rapide de calmare a conflictului ar putea duce la o reevaluare majoră a prețurilor petrolului.

Un nivel ridicat al cotațiilor pe termen lung ar putea reaprinde inflația globală. Costurile mai mari la energie ar pune presiune atât pe companii, cât și pe consumatori, reducând cererea.

Opt state din nucleul alianței OPEC+ au decis să majoreze producția zilnică pentru a limita creșterile excesive ale prețurilor. Totuși, exporturile suplimentare depind de transportul petrolului din Orientul Mijlociu, realizat prin rutele maritime afectate de tensiunile actuale.