Cum s-a format petrolul, resursa vitală care a schimbat lumea într-un mod fără precedent și a declanșat războaie

În adâncul Pământului, petrolul și gazele naturale se formează din materie organică din plante și animale moarte. Durează milioane de ani pentru a se forma aceste hidrocarburi, în condiții de presiune și temperatură specifice, conform planete-energies.com.

Când un organism viu moare, acesta este, în general, reciclat în unul din două moduri: ori e mâncar de prădători, ori e înghiți de pământ.

Prin expunerea la aerul ambiental sau la apa bogată în oxigen, se oxidează. Asta înseamnă că azotul, carbonul, sulful și fosforul conținute în materie se combină cu atomii de oxigen prezenți în aer. Materia organică se descompune în apă (H2O), dioxid de carbon (CO2), nitrați, sulfați și fosfați care hrănesc plantele noi.

O mică parte din această materie organică - aproximativ 0,1% - scapă de această soartă. Transportată de apă, uneori se scufundă pe fundul mării sau în marile lacuri continentale. Se păstrează parțial în aceste medii slab oxigenate, departe de curenții mareelor. Se amestecă cu materie anorganică, cum ar fi particule de argilă și nisip foarte fin, și cu plancton marin mort (organisme microscopice). Acest amestec este transformat în noroi urât mirositor, de către bacterii.

În timp, acest noroi se întărește. Nămolul, care conține cel puțin 1 până la 2% materie organică, poate fi transformat în rocă sursă, care în cele din urmă produce zăcăminte de petrol și gaze. Acest procent poate părea scăzut, dar asta se datorează faptului că una sau mai multe cerințe specifice sunt necesare pentru a permite desfășurarea procesului:

Un climat cald care este propice creșterii unor cantități mari de plancton.

O locație în apropierea gurii unui râu important, care transportă o mulțime de resturi vegetale.

Nu există munți din apropiere care ar putea limita volumul de sedimente anorganice din rocă.

Greutatea sedimentelor acumulate împinge foarte încet roca sursă mai departe sub scoarța terestră, cu câțiva metri până la câteva sute de metri la fiecare milion de ani. Această scufundare treptată duce la formarea bazinelor sedimentare.

Pe măsură ce se scufundă sub pământ, roca sursă este supusă la temperaturi din ce în ce mai ridicate, materia organică care alcătuiește roca este zdrobită de greutatea sedimentelor acumulate, iar presiunea crește în medie cu 25 de bari la fiecare 100 de metri. La un kilometru sub pământ, temperatura este de 50°C și presiunea este de 250 bari.

Între 2.000 și 3.800 de metri, se transformă în petrol. Acest interval de adâncime este cunoscut sub numele de fereastra de ulei.

Când roca sursă se scufundă și mai mult, între 3.800 și 5.000 de metri, producția de hidrocarburi lichide atinge vârfuri. Lichidele produse devin din ce în ce mai ușoare și se transformă treptat în gaz metan, cea mai ușoară hidrocarbură. Acest interval este cunoscut sub numele de fereastra de gaz.

Nu există hidrocarburi sub o adâncime de 8 până la 10 kilometri, deoarece acestea sunt distruse de temperatura ridicată.