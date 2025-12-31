Cum arată palatul secret al lui Putin din Crimeea. Un robinet costă peste 280.000 de dolari

Echipa de investigații a Fundației Anticorupție (FBK), organizația fondată de Alexei Navalnîi, a făcut publice imagini și informații despre un vast domeniu aflat pe litoralul Mării Negre, în Crimeea, care ar fi legat de numele lui Vladimir Putin.

Proprietatea este descrisă ca o reședință luxoasă, în care se află o clinică privată complet echipată, o sală de operații, un spa și chiar un heliport.

Ancheta Fundației Anticorupție din Rusia (FBK) prezintă o nouă reședință atribuită lui Vladimir Putin, situată pe țărmul Mării Negre, în Crimeea. Complexul ar include o clinică privată, sală de operații, zonă spa de mari dimensiuni și heliport.

„La început, pe locul acestui palat se afla o clădire aparținând sanatoriului Mys Aya.

Ulterior, Viktor Ianukovici [fostul președinte ucrainean pro-rus – ed.] a îndrăgit locul și a demolat tot ce se afla acolo, a tăiat copaci bătrâni și a început să-și construiască o reședință de vară. După ce Putin a anexat Crimeea în 2014, proprietatea lui Ianukovici a fost confiscată și transferată în proprietatea statului. Acum aici se află un veritabil palat.”

Conform datelor prezentate de FBK, clădirea principală are peste 9.000 de metri pătrați, iar casa destinată oaspeților se apropie de 5.000 de metri pătrați. Pe lângă aceste două construcții, domeniul mai include imobile pentru personal, spații tehnice și un heliport special amenajat. Sub întregul complex se desfășoară o promenadă privată, completată de un debarcader și o plajă artificială cu nisip alb, toate integrate în același ansamblu.

Investigația subliniază că proprietatea din Crimeea ar fi fost ridicată și gestionată prin același tip de rețea financiară și juridică asociată anterior altor reședințe atribuite lui Vladimir Putin.

„Acest palat a fost construit cu aceiași bani și folosind aceeași schemă de tip portofel ca și palatul din Gelendjik. Pe hârtie, proprietatea este înregistrată printr-un lanț de companii.

Proprietarul nominal este SRL Bereg, legat de compania Golden Gate, ai cărei proprietari sunt confidențiali. Aceiași avocați – Belkin, Ulyanov și Șahov – apar în procuri ca și în cazul palatului Gelendjik. Specificațiile tehnice pentru interioare enumeră în mod explicit cerințele Serviciului Federal de Protecție, care exclude versiunea unei «reședințe de vară private»: Serviciul Federal de Protecție îl protejează doar pe președinte”, se arată în anchetă. Principalul antreprenor este compania de administrare Credo, care a construit și a deservit atât reședințe oficiale, cât și neoficiale ale lui Putin în Gelendzhik, Valdai și Krasnaya Polyana.

Potrivit FBK, au fost publicate planuri și imagini din interior care surprind atât clădirea principală, cât și casa destinată oaspeților. În corpul central, la ultimul nivel, se află un dormitor foarte mare, iar într-o zonă retrasă a acestei încăperi este amplasat un dispozitiv de iradiere-recirculare a aerului — un tip de echipament folosit, în mod obișnuit, în spitale și clinici.

Astfel de aparate, cu lămpi UV ce dezinfectează aerul prin eliminarea bacteriilor și virușilor, au mai fost observate anterior în biroul lui Putin și în apartamentul său din Kremlin.

În descrierea investigației, băile din palat apar drept încăperi foarte generoase ca spațiu, fiecare măsurând în jur de 50 de metri pătrați. Pardoselile și pereții sunt acoperiți cu marmură, iar scările, balustradele și jacuzzi-urile sunt împodobite cu detalii aurite, în linie cu estetica opulentă a întregului domeniu.

Potrivit FBK, doar accesoriile — robinetele, cârligele pentru rufe și suporturile pentru hârtie igienică, modelate sub formă de trandafiri într-o baie și de dragoni în alta — ajung să coste peste 22 de milioane de ruble, adică mai mult de 280.000 de dolari.

La nivelul inferior al clădirii principale a fost amenajat un centru medical privat. În acest spațiu se găsește un cabinet de medicină generală, echipat cu ecograf, masă de masaj, aparatură de laborator pentru analize, electrocardiograf și dispozitive pentru fizioterapie. Tot aici funcționează și un cabinet stomatologic, dotat cu aparat de radiologie, microscop chirurgical dentar și echipamente cu ultrasunete.

Pe același palier a fost instalată și o sală de operație, unde există ventilator, defibrilator, aparat de anestezie, sisteme de monitorizare, dispozitive cu raze X, precum și aparatură pentru gastroscopii și colonoscopii.

Potrivit anchetatorilor, infrastructura medicală atribuită lui Putin include, în plus, camere de sterilizare, echipamente pentru concentrarea oxigenului, zone speciale pentru depozitarea deșeurilor medicale și o cameră preoperatorie în care sunt adunate peste 300 de instrumente și aparate medicale.

În acea zonă a clădirii, pe același nivel, aripa stângă găzduiește un spa extins, dotat cu piscină, un ecran TV uriaș, alte bazine — element prezent, spun anchetatorii, în fiecare dintre palatele atribuite lui Vladimir Putin —, precum și un duș estimat la 6 milioane de ruble (aproximativ 77.000 de dolari), alături de o cameră destinată crioterapiei.

La nivelul subsolului se întinde o zonă concepută pentru relaxare și divertisment: un cinematograf cu opt locuri, un club, o sală de biliard, un salon de trabucuri și o pivniță pentru vinuri, amenajată ca spațiu de degustare, cu frigidere speciale pentru jambon și brânzeturi. Tot aici se regăsește și un acvariu concav de proporții impresionante — trei metri înălțime și cinci metri lățime —, precum și o piscină exterioară și un „aquadisco”, adică o piscină cu fântână care funcționează sincron cu muzica.