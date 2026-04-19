Letonia și Lituania au anunțat că nu permit avionului premierului slovac Robert Fico să le folosească spațiul aerian pentru a călători la sărbătorile de 9 mai de la Moscova, relatează portalul slovac „SME”, referindu-se la o intervenție video susținută oficialul slovac.

„Lituania și Letonia ne-au informat deja că nu vor permite zborului spre Moscova să le traverseze teritoriul”, a spus premierul Robert Fico într-un videoclip postat pe Facebook.

„De ce statele membre ale Uniunii Europene (UE) nu permit prim-ministrului unui alt stat membru al UE să le survoleze teritoriile?”, s-a întrebat premierul Slovaciei.

„Cu siguranță voi găsi o altă rută, așa cum am făcut anul trecut când am fost torpilați de Estonia”, a adăugat premierul Fico, cunoscut pentru relațiile sale de prietenie cu Kremlinul.

Deja cu ocazia ceremoniilor din Federația Rusă de anul trecut, statele baltice au interzis avioanelor oficialilor străini să le survoleze spațiul aerian în drum spre Moscova.

În capitala rusă, pe 9 mai se sărbătorește „victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial”, cum numesc rușii încheierea celui de Al Doilea Război Mondial, a cărui încheiere este sărbătorită de celelalte puteri europene pe 8 mai.

Robert Fico a fost forțat anul trecut să facă un ocol lung anul trecut, survolând Ungaria, România și Marea Neagră. Ruta de zbor planificată pentru avionul președintelui sârb Aleksandar Vučić a trebuit, de asemenea, să fie modificată.

Robert Fico și omologul său maghiar, Viktor Orbán, care va demisiona din funcția de prim-ministru în luna mai, după înfrângerea din alegerile parlamentare, sunt cei mai apropiați aliați ai dictatorului rus Vladimir Putin printre liderii UE.