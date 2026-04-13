Robert Fico, mesaj după alegerile din Ungaria: Demersurile lui Viktor Orban vor fi întotdeauna un exemplu de urmat

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat pe rețelele de socializare că este pregătit pentru o „cooperare intensă” cu Péter Magyar, după victoria acestuia în alegerile parlamentare din Ungaria. Robert Fico nu l-a uitat nici pe prietenul său, Viktor Orban, căruia i-a transmis un mesaj de susținere.

Robert Fico a declarat că respectă rezultatul votului și a transmis un mesaj oficial noului lider de la Budapesta, indicând deschiderea Slovaciei pentru colaborare.

„Cu tot respectul, iau act de decizia cetăţenilor Ungariei şi sunt pregătit pentru o cooperare intensă cu noul prim-ministru al Ungariei, pe care îl felicit pentru rezultatul alegerilor”, a declarat Fico într-un comunicat.

Acesta a declarat că Slovacia este pregătită pentru relații strânse cu Ungaria și că obiectivul comun privind protejarea intereselor energetice rămâne neschimbat.

Slovacia și Ungaria au încercat să restabilească fluxurile de petrol rusesc prin conducta Drujba, oprită de la sfârșitul lunii ianuarie după avarii produse în Ucraina, despre care Kievul a afirmat că au fost cauzate de un atac rusesc.

Robert Fico a declarat că este convins că Slovacia, Ungaria și Europa Centrală sunt interesate de reluarea funcționării conductei și a reiterat că acțiunea comună cu Ungaria în protejarea intereselor energetice rămâne un obiectiv al guvernului.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că reparațiile la conductă vor fi finalizate în primăvară.

Într-o declarație separată publicată pe Facebook, Robert Fico a declarat că relațiile dintre Slovacia și Ungaria au ajuns la un nivel ridicat în perioada în care Viktor Orbán s-a aflat la conducere.

Acesta a declarat că relațiile bilaterale nu au fost „niciodată la un nivel atât de ridicat” și a lăudat cooperarea cu liderul ungar, făcând referire la „protejarea suveranităţii şi a intereselor naţionale”.

„Îi adresez mulțumiri prim-ministrului maghiar în exercițiu, V. Orbán, pentru anii de colaborare excelentă de până acum. Într-o atmosferă de respect reciproc, am investit enorm de multă energie în relațiile de calitate dintre Slovacia și Ungaria, care nu au fost niciodată la un nivel atât de ridicat pe cât au fost în această perioadă. Demersurile sale în ceea ce privește protejarea suveranității și a intereselor naționale au fost și vor fi întotdeauna un exemplu de urmat pentru mine.”.

Sub conducerea lui Robert Fico, revenit la putere în 2023, Slovacia a fost un aliat apropiat al Ungariei, cele două state colaborând inclusiv pentru blocarea unor decizii legate de războiul din Ucraina la nivelul Uniunii Europene.

Ambele țări au menținut relații cordiale cu Moscova, s-au opus sancțiunilor UE și au continuat achizițiile de petrol și gaze rusești.