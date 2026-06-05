Mai mulți miniștri ai Uniunii Europene și-au exprimat public sprijinul pentru limitarea accesului la protecția temporară acordată bărbaților ucraineni de vârstă militară, într-o dezbatere care ar putea influența viitorul statutului refugiaților ucraineni după martie 2027, potrivit agenției Reuters.

Noutatea anunțată la reuniunea miniștrilor de interne și justiție de la Luxemburg este existența unui sprijin larg pentru această propunere în rândul statelor membre.

Discuțiile vizează exclusiv persoanele care ar solicita protecție în viitor și nu afectează milioanele de ucraineni care beneficiază deja de acest statut în Uniunea Europeană.

Orice modificare a regulilor ar necesita însă o propunere oficială din partea Comisiei Europene și aprobarea statelor membre.

Ministrul suedez al migrației, Johan Forssell, a declarat că majoritatea statelor participante la reuniunea de la Luxemburg susțin analizarea unor restricții pentru bărbații ucraineni aflați la vârsta mobilizării.

Potrivit acestuia, protecția acordată refugiaților trebuie menținută, însă Ucraina are nevoie și de resurse umane pentru a-și susține efortul de război.

Declarația reprezintă primul semnal public clar că ideea beneficiază de susținere la nivel european, după ce în ultimele săptămâni informațiile despre astfel de discuții au apărut în documente și consultări interne ale UE.

Mai multe capitale europene analizează posibilitatea ca bărbații ucraineni de vârstă militară să nu mai beneficieze automat de o eventuală prelungire a protecției temporare după expirarea actualului mecanism, programată pentru martie 2027.

Unele variante discutate ar putea viza în special noii solicitanți sau persoanele care au părăsit Ucraina fără drept legal.

Austria, Polonia, Finlanda și alte state s-au numărat printre țările care au susținut public analizarea unor astfel de măsuri, deși pozițiile privind forma finală a eventualelor restricții diferă.

Directiva privind protecția temporară a fost activată de Uniunea Europeană după invazia Rusiei din 2022 și oferă refugiaților ucraineni drept de ședere, acces la piața muncii și la sistemele de asistență socială din statele membre.

Programul a fost prelungit de mai multe ori și este valabil până în martie 2027.

Potrivit datelor Eurostat, peste 4,33 milioane de persoane beneficiază în prezent de acest statut. Germania găzduiește cea mai mare parte a refugiaților aflați sub protecție temporară, urmată de Polonia și Cehia.

În prezent nu există o propunere legislativă oficială și nu a fost luată nicio decizie privind limitarea protecției.

Dezbaterea face parte din discuțiile mai ample despre viitorul refugiaților ucraineni după expirarea actualei directive și despre modul în care Uniunea Europeană va gestiona situația dacă războiul va continua după 2027.