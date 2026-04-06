Scandalul cu conducta de gaze din Serbia ia amploare în Ungaria, cu o săptămână înainte de alegeri

Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a convocat o reuniune de urgență a Consiliului Național de Apărare după ce au fost găsiți explozibili în apropierea unei conducte care transportă gaz rusesc către Ungaria, anunță BBC.

Descoperirea, făcută într-o zonă de frontieră cu Serbia, vine cu doar o săptămână înaintea alegerilor cruciale de duminica viitoare. Liderul opoziției, Peter Magyar, l-a acuzat pe premierul Orban că stârnește „panică” într-o manevră orchestrată de „consilieri ruși”.

Orban, un aliat politic al președintelui rus Vladimir Putin, s-a opus apelurilor UE de a abandona importurile de energie rusească după invazia pe scară largă din Ucraina.

În ultimele săptămâni, opozanții lui Orban au indicat posibilitatea unei operațiuni sub steag fals, pe teritoriul ungar sau pe cel sârb, menită să stârnească simpatie pentru Orban pentru a ajuta partidul său, Fidesz, să câștige alegerile - sau să-i dea lui Orban o scuză pentru a declara stare de urgență și a amâna sau anula votul.

Președintele sârb Alexander Vucic, un apropiat al lui Orban, l-a informat pe liderul maghiar despre descoperire duminică dimineață.

Două rucsacuri pline cu explozibili și detonatoare au fost găsite de armata sârbă lângă satul Tresnjevac din districtul Kanjiza, la aproximativ 20 km de punctul în care conducta TurkStream traversează Ungaria.

„Unitățile noastre au găsit un explozibil cu o putere devastatoare”, a declarat Vucic într-o postare pe Instagram. „I-am spus premierului Orban că îl vom ține la curent cu ancheta.”

Ungaria primește între cinci și opt miliarde de metri cubi de gaze rusești pe an prin conducta TurkStream, de care atât Ungaria, cât și Slovacia depind pentru gazul rusesc.

Balint Pasztor, președintele Asociației Maghiare din Voivodina și un alt aliat cheie al lui Orban, a postat pe Facebook: „Dacă ancheta dovedește că nu noi am fost ținta principală, ci mai degrabă liniile de aprovizionare ale Ungariei, atunci acest lucru este și mai clar: atacul terorist a fost planificat cu scopul de a-l înlătura pe Viktor Orban.”

La mitingurile electorale, premierul maghiar Viktor Orban le-a spus susținătorilor că prețurile scăzute la încălzire și combustibil în Ungaria sunt posibile doar datorită petrolului și gazelor rusești ieftine, ambele ajungând în Ungaria prin conducte - petrolul prin Ucraina, iar gazul prin Balcani.

Orban susține că o axă „Kiev-Bruxelles-Berlin” conspiră pentru a împiedica Ungaria să obțină combustibil rusesc ieftin, pentru a-și impune prim-ministrul „marionetă” la următoarele alegeri. Un guvern Tisza, spune Orban, ar trage și Ungaria într-un război european împotriva Rusiei.

Orban l-a acuzat deja pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că a impus „o blocadă petrolieră” Ungariei, deoarece nu a ajuns petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează teritoriul ucrainean, de la sfârșitul lunii ianuarie.

Ucraina susține că conducta a fost avariată într-un atac rusesc și ar trebui să fie din nou funcțională la mijlocul lunii aprilie.