Viktor Orban, supărat după ce a fost comparat cu Nicolae Ceaușescu: Sunt un orator mai bun. Problema nu este cu mine

Viktor Orban, premierul Ungariei, a reacționat duminică la comparațiile tot mai frecvente dintre el și fostul dictator român Nicolae Ceaușescu. Acestea au apărut după ce liderul ungar a fost huiduit de public la un eveniment de campanie, un scenariu asemănător cu cel din decembrie 1989, înainte de fuga lui Ceaușescu din fața revoluționarilor.

„Sunt un orator mult mai bun decât Ceaușescu”, a afirmat Orban.

Potrivit liderului ungar, cei care fac astfel de comparații sunt demni de milă.

„Oameni buni, de unde ați venit? Problema nu este cu mine, ci cu voi”, a adăugat premierul, citat de portalul 24.hu.

Liderul ungar se confruntă cu cea mai dificilă perioadă din ultimii 16 ani, în contextul alegerilor programate peste o lună. Principalul său adversar este Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, care, potrivit ultimelor sondaje, are un avans de aproximativ 10 puncte procentuale.

În ultimul deceniu, Viktor Orbán a instaurat un regim autocratic, iar cercul său apropiat controlează aproape toate instituțiile statului, precum și o parte semnificativă a economiei.

Dincolo de puterea pe care o deține, opoziția și publicul își exprimă tot mai des nemulțumirea față de el. La un miting recent, mai mulți protestatari l-au huiduit, iar premierul i-a acuzat că ar fi „în slujba Ucrainei”.

Campania electorală din Ungaria intră în ultima săptămână înaintea alegerilor parlamentare programate pe 12 aprilie 2026, desfășurate într-un climat politic extrem de tensionat și polarizat. Fidesz, partidul condus de Viktor Orbán, guvernează țara de 16 ani, iar opoziția caută să preia puterea.

Sistemul electoral maghiar combină votul uninominal în circumscripții cu cel pe liste de partid. Din cei 199 de deputați, 106 sunt aleși direct în circumscripții, candidatul cu cele mai multe voturi câștigând fără a fi nevoie de majoritate absolută, un sistem care favorizează partidele mari precum Fidesz. Restul de 93 de mandate se distribuie proporțional pe listele de partid. Cetățenii cu domiciliul în Ungaria pot vota atât pentru un candidat din circumscripția lor, cât și pentru o listă de partid, în timp ce cei care locuiesc în străinătate pot vota doar pe listele de partid.

Sondajele indică o competiție strânsă între opoziția condusă de TISZA și puterea aflată în mâinile FIDESZ.

Campania a fost marcată de teme sensibile, de la identitatea națională și suveranitate, până la corupție și nivelul de trai. Relația cu Uniunea Europeană reprezintă una dintre cele mai importante linii de demarcație: guvernul promovează o abordare suveranistă și critică față de Bruxelles, în timp ce opoziția susține o apropiere mai clară de instituțiile europene.