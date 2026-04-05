International

Consiliu de apărare extraordinar, convocat de Viktor Orban, după descoperirea de explozivi la conducta TurkStream în Serbia

Comentează știrea
Sursa foto: Facebook/Viktor Orban
Din cuprinsul articolului

Premierul Viktor Orban a convocat duminică un consiliu de apărare extraordinar după ce autoritățile din Serbia au descoperit explozivi de mare putere și dispozitive pentru activarea acestora la infrastructura critică de gaze TurkStream, care leagă Serbia de Ungaria, informează MTI.

Orban a făcut anunțul după o convorbire telefonică cu președintele sârb Aleksandar Vučić. „Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu președintele sârb Aleksandar Vučić. Autoritățile sârbe au descoperit explozivi de mare putere și dispozitivele necesare activării acestora la infrastructura critică de gaze care leagă Serbia de Ungaria. Ancheta este în desfășurare”, a scris Orban pe pagina sa de Facebook.

„Cineva a încercat să arunce în aer conducta de gaze TurkStream pe teritoriul Serbiei”

Ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că descoperirea explozivilor reprezintă „un atac împotriva suveranității Ungariei”, întrucât un atac asupra securității aprovizionării energetice nu poate fi interpretat altfel.

„Astăzi este Duminica Paștelui. Dacă există o zi care ar trebui să fie despre pace și liniște, atunci aceasta este. Cu toate acestea, nu cu mult timp în urmă am primit notificarea din partea prietenilor noștri sârbi că cineva a încercat să arunce în aer conducta de gaze TurkStream pe teritoriul Serbiei”, a spus Szijjarto.

Ministrul a adăugat că această conductă garantează aprovizionarea sigură cu gaze naturale a Ungariei și că incidentul survine după mai multe tensiuni recente privind aprovizionarea energetică din regiune.

„Cât timp Ungaria are un guvern național suveran, ne vom apăra”

Peter Szijjarto a precizat că, în cazul în care conducta TurkStream nu ar funcționa, Ungaria ar putea fi nevoită să achiziționeze gaze naturale la prețuri mult mai mari, ceea ce ar afecta plafonarea prețurilor la utilități pentru populație.

„Atât timp cât noi suntem aici, cât timp Ungaria are un guvern național suveran, ne vom apăra, vom proteja securitatea aprovizionării energetice și vom apăra și sistemul de reducere a costurilor la utilități. Nu vom permite ca cetățenii ungari să fie obligați să plătească de trei ori mai mult pentru energie”, a declarat ministrul ungar.

 

1
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale