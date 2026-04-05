Explozibili puternici descoperiți lângă o conductă de gaz din Serbia, aproape de granița cu Ungaria

Explozibili puternici au fost găsiți lângă o conductă de gaz din nordul Serbiei, aproape de Ungaria. Autoritățile au anunțat că au prevenit un atac asupra infrastructurii critice.

Autoritățile din Serbia au descoperit explozibili de mare putere în apropierea unei conducte majore de gaz care alimentează o mare parte a țării și continuă spre Ungaria. Informația a fost făcută publică de președintele Aleksandar Vucic, care a precizat că dispozitivele au fost identificate înainte de a produce pagube.

Descoperirea a avut loc în zona localității Kanjiza, situată la aproximativ 10 kilometri de frontiera cu Ungaria. Potrivit oficialilor, explozibili erau echipați cu fitiluri, însă nu s-au înregistrat daune.

Anunțul a fost preluat și de presa apropiată guvernului ungar, care a susținut că descoperirea ar avea legătură cu zona conductei TurkStream, aflată în apropierea frontierei Ungariei.

În prezent, TurkStream constituie singura rută activă pentru exporturile de gaze rusești către Europa prin conducte, după ce invazia Rusiei în Ucraina din 2022 a dus la întreruperea celorlalte coridoare de transport.

Aleksandar Vucic a declarat că a discutat deja cu premierul ungar Viktor Orban pentru a-l informa despre concluziile preliminare ale investigației.

„Am vorbit cu Viktor Orban pentru a-l informa ‘despre primele rezultate ale investigației autorităților noastre militare și de poliție privind amenințarea la adresa infrastructurii critice de gaz care leagă Serbia și Ungaria”, a spus liderul sârb.

Ulterior, în declarații difuzate la televiziunea locală, acesta a declarat că intervenția autorităților a fost decisivă. „Armata sârbă a reușit astăzi să prevină o acțiune împotriva intereselor vitale ale țării. Serbia va trata fără milă pe oricine crede că poate amenința infrastructura sa vitală”, a spus Vucic.

Evenimentul are loc cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, scrutin care va decide dacă Viktor Orban își va prelungi mandatul început în urmă cu peste 16 ani.

În luna februarie, premierul ungar a cerut intensificarea măsurilor de securitate în jurul infrastructurii energetice. Acesta a declarat în repetate rânduri că există riscuri ca sistemele energetice ale Ungariei să fie vizate de acțiuni de sabotaj, făcând referire la posibile intenții ale Ucrainei.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre persoanele responsabile sau despre modul în care au fost amplasate explozivele. Ancheta este în desfășurare, relatează Bloomberg.