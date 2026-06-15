În zilele toride de vară, una dintre principalele surse de încălzire din casă este lumina solară care intră prin ferestre. O soluție simplă și eficientă este reducerea expunerii prin folosirea perdelelor groase, a draperiilor opace sau chiar a foliilor reflectorizante aplicate pe geamuri. În multe locuințe, această metodă poate scădea considerabil temperatura resimțită, mai ales în camerele orientate spre sud sau vest, unde soarele este mai puternic în a doua parte a zilei. Astfel, aerul condiționat poate fi înlocuit cu alte soluții mai ieftine.

O metodă mai puțin folosită, dar foarte eficientă, este crearea curenților de aer prin deschiderea simultană a ferestrelor aflate pe laturi opuse ale casei. Aceasta ajută la evacuarea aerului cald și la introducerea aerului mai rece din exterior, mai ales dimineața devreme sau seara târziu.

Apa poate fi de mare ajutor în astfel de situații, iar un truc des întâlnit este să pui prin camere câteva vase cu apă rece. Acestea pot crește ușor umiditatea din aer și pot face ca atmosfera din locuință să fie mai plăcută și mai ușor de suportat în zilele călduroase.

Multe persoane folosesc și prosoape umezite, așezate în zonele unde aerul circulă mai bine, iar acest lucru poate contribui la o răcorire ușoară a spațiului.

Un alt aspect important este evitarea surselor interne de căldură, care pot transforma rapid o cameră într-un spațiu sufocant.

Gătitul în orele de vârf, folosirea cuptorului sau a plitei pentru perioade lungi pot ridica semnificativ temperatura din bucătărie și din restul locuinței. De aceea, este recomandat ca prepararea mâncării să fie mutată în orele mai răcoroase ale zilei, iar aparatele electronice nefolosite să fie oprite, deoarece și acestea degajă căldură.

Materialele din casă și impactul asupra confortului termic

Textilele și materialele din interior pot influența direct senzația de căldură sau răcoare. Materialele naturale, precum bumbacul sau inul, permit o circulație mai bună a aerului și nu rețin la fel de multă căldură ca fibrele sintetice. Schimbarea lenjeriei de pat sau a huselor cu variante mai ușoare poate aduce un plus de confort în nopțile fierbinți de vară.

În sezonul cald, plantele de interior sunt tot mai des folosite nu doar pentru aspectul decorativ, ci și pentru rolul lor în îmbunătățirea calității aerului și în crearea unei atmosfere mai suportabile. Deși nu pot înlocui complet un sistem de climatizare, anumite specii ajută la reglarea umidității și la filtrarea aerului.

Aloe vera este una dintre cele mai populare plante de apartament, fiind apreciată pentru capacitatea sa de a contribui la filtrarea unor substanțe nocive din aer, inclusiv compuși precum formaldehida. În același timp, planta ajută la menținerea unui nivel mai echilibrat de umiditate.

Palmierul Areca este cunoscut pentru efectul său de umidificare naturală, fiind o alegere frecventă pentru spațiile de locuit. Prin procesul de transpirație, planta eliberează vapori de apă în aer, contribuind la o atmosferă mai proaspătă și mai puțin uscată.

În plus, este considerat util în reducerea unor impurități din aer, inclusiv dioxid de carbon, ceea ce îl face potrivit pentru camerele închise.