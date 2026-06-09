Bulgaria nu intenționează să mai furnizeze arme suplimentare Ucrainei, a anunțat ministrul bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov. Declarația a fost făcută la prezentarea priorităților noului guvern condus de premierul Rumen Radev, iar oficialul a susținut că războiul nu mai poate fi soluționat prin mijloace militare și că este nevoie de negocieri pentru încheierea conflictului.

Noul ministru al Apărării a afirmat că executivul bulgar nu consideră necesară continuarea livrărilor de armament către Ucraina, argumentând că situația de pe front nu poate fi schimbată decisiv prin noi transporturi de echipamente militare.

„Războiul din Ucraina nu va fi rezolvat pe câmpul de luptă. Asistăm la un război de poziţie şi, indiferent de cantitatea de armament acumulată, singurul rezultat este pierderea de vieţi omeneşti”, a declarat Stoianov.

Oficialul bulgar a susținut că eforturile internaționale ar trebui orientate către găsirea unei soluții politice și diplomatice.

„Este timpul să ne aşezăm la masa negocierilor. Este timpul să căutăm o pace justă, iar acea pace trebuie stabilită de cele două părţi implicate în conflict”, a declarat el.

Stoianov a apreciat că Uniunea Europeană va avea un rol important într-un eventual proces de pace, însă a admis că sprijinul acordat până acum Ucrainei poate face dificilă asumarea unui rol de mediator neutru.

Explicând poziția guvernului privind ajutorul militar, ministrul Apărării a declarat că necesitățile actuale ale Ucrainei nu mai țin de armament.

„Ucraina are nevoie de mai mulţi oameni, nu de mai multe arme. Are suficiente arme, aşa că nu intenţionăm să furnizăm mai multe arme armatei ucrainene”, a spus el.

Anunțul marchează o schimbare importantă de discurs la Sofia, în contextul în care Bulgaria s-a aflat printre statele care au contribuit la aprovizionarea Ucrainei cu echipamente și muniții după declanșarea invaziei ruse.

În paralel cu anunțul privind Ucraina, Dimităr Stoianov a prezentat și planurile privind consolidarea capacităților militare ale Bulgariei. Potrivit acestuia, autoritățile au pregătit un program care prevede majorarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB până în anul 2030. Din această sumă, 3,5% ar urma să fie alocați direct domeniului militar, iar restul investițiilor în infrastructură, securitate cibernetică și alte proiecte strategice.

Ministrul a anunțat și accelerarea programelor de modernizare a Forțelor Armate Bulgare, considerate prioritare pentru mandatul actualului executiv.

Datele ONU privind comerțul cu armament arată că Bulgaria a reprezentat un furnizor important de echipamente pentru Ucraina începând cu anul 2022, în principal prin intermediul altor state. Tancuri, vehicule blindate și sisteme de artilerie de proveniență sovietică au fost exportate către țări precum Cehia, Polonia și Marea Britanie, care ulterior au sprijinit Ucraina.

Pe lângă aceste transferuri indirecte, Bulgaria a oferit și ajutor militar direct, inclusiv arme antitanc și armament ușor în anii 2024 și 2025. Potrivit unor analize, exporturile bulgare au contribuit semnificativ la aprovizionarea armatei ucrainene cu muniție și combustibil în primele luni ale războiului.

Actualul premier Rumen Radev, fost președinte și pilot militar, a fost adesea asociat cu poziții considerate favorabile Moscovei. De-a lungul timpului, acesta s-a pronunțat împotriva trimiterii de armament către Kiev și a susținut necesitatea negocierilor pentru încheierea conflictului. Totodată, a criticat unele politici europene și a cerut relații bazate pe „respect reciproc” între Sofia și Moscova. Înaintea alegerilor, Radev a respins acuzațiile privind apropierea de Kremlin.

„Nu văd ce fel de poziţie pro-rusă aş avea. Am poziţii complet pro-bulgare, am poziţii pro-europene”, a spus el.

În ciuda controverselor generate de unele declarații, liderul bulgar a menținut orientarea europeană a țării și a participat la reuniunile Consiliului European alături de ceilalți lideri ai Uniunii Europene.