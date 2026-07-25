Ziarist maghiar, scăpat ca prin minune de urs, la Băile Tușnad

Jurnalistul maghiar András Földes a trăit momente de panică la Băile Tușnad, unde a fost atacat de un urs în timp ce se afla la Universitatea de Vară „Tusványos”, potrivit propriei relatări de pe Facebook.

Aflat la doar circa 100 de metri de marginea localității, reporterul din Ungaria a fost urmărit de un urs, pe care a reușit să-l îndepărteze aruncând cu telefonul mobil în direcția lui și strigând puternic.

András Földes, colaborator al publicației HVG și câștigător în 2018 al Premiului Memorial Pulitzer din Ungaria. Înainte de incident, realizase mai multe interviuri la Tusványos cu politicieni maghiari, printre care Zsolt Semjén, Balázs Orbán și János Bóka, ministrul pentru Afaceri Europene. Seara, în timp ce colegii descărcau materialele filmate, a ieșit la alergat în zona unde era cazat.

A pornit pe un drum care urca din valea îngustă a localității, dar s-a răzgândit când și-a amintit că, în aceeași zi, un urs îi tăiase calea pe șosea. S-a întors și a luat-o pe o potecă flancată de vegetație deasă.

Din tufișuri s-a auzit o mișcare puternică, iar jurnalistul a zărit corpul masiv al animalului, care a început să alerge paralel cu el.

„În desiș se vedea deja corpul uriaș și brun, care pornise în fugă alături de mine”, a povestit Földes.

Reporterul s-a răsucit de mai multe ori spre urs, a strigat, a fluturat brațele și a făcut câțiva pași în direcția lui. Animalul s-a dat înapoi de fiecare dată pentru scurt timp, dar a continuat urmărirea. De mai multe ori s-a ridicat pe picioarele din spate, capul său ajungând aproape la înălțimea capului jurnalistului.

Când a crezut că atacul este iminent, Földes a aruncat telefonul – pe care încă rula aplicația Strava – spre urs și a țipat cât a putut de tare. Animalul s-a retras în vegetație, iar jurnalistul a luat-o la fugă spre localitate.

Un câine ciobănesc care lătra ar fi ajutat la alungarea ursului. Földes a ajuns la o casă de la periferie, unde un grup de tineri ținea o petrecere. Câțiva dintre ei au luat bețe, au făcut zgomot și l-au însoțit înapoi pe potecă pentru a-și recupera telefonul. Dispozitivul era intact, în mijlocul drumului.

Revenit în siguranță, jurnalistul a băut un pahar de pălincă împreună cu localnicii care l-au sprijinit. Nu a suferit nicio rană.

Prezența urșilor este o problemă veche în zona Băile Tușnad. În urmă cu câțiva ani, între 10 și 15 exemplare coborau regulat în localitate, atrase de deșeuri, pomi fructiferi și animale din gospodării.

Localitatea a devenit prima comunitate „Bear Smart” din România: a instalat pubele anti-urs, camere de supraveghere, garduri electrice și o echipă de intervenție permanentă. Au fost tăiați și o parte din pomii fructiferi de pe domeniul public, pentru a reduce sursele de hrană.

Problema afectează întregul județ Harghita. În primele șase luni ale anului 2026 au fost transmise 148 de mesaje RO-ALERT legate de prezența urșilor, iar în anumite perioade media a ajuns la aproape trei avertizări pe zi.