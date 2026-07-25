Războiul politic din Ungaria, dintre fostul premier Viktor Orbán și actualul șef al executivului de la Budapesta, Péter Magyar, se mută, pentru o zi, în România, la Tusványos, Băile Tușnad.

Fostul premier al Ungariei va susține sâmbătă tradiționalul discurs de la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, în timp ce actualul șef al Guvernului de la Budapesta îl provoacă la o dezbatere publică chiar pe scena care, în ultimii ani, a devenit principala tribună politică externă a liderului FIDESZ.

Confruntarea față în față nu va avea loc, Péter Magyar nefiind invitat la eveniment. Premierul Ungariei a acuzat însă organizatorii că evită o dezbatere reală și le-a reamintit că Tusványos este finanțat inclusiv din banii contribuabililor ungari.

„Nu fiți lași, invitați-l pe premierul Ungariei!”, a transmis Magyar, declarându-se pregătit să vină în România și să participe la o dezbatere publică cu Viktor Orbán.

Péter Magyar a susținut că un eveniment care primește sute de milioane de forinți din fonduri publice ar trebui să găzduiască discuții autentice între putere și opoziție, nu doar intervenții ale politicienilor apropiați de FIDESZ. Premierul și-a exprimat speranța că Viktor Orbán își va găsi „curajul” pentru o confruntare directă, eventual chiar în tabăra de la Băile Tușnad.

Organizatorul principal Németh Zsolt a recunoscut anterior că Péter Magyar nu a fost invitat. Mai mulți reprezentanți ai partidului TISZA, printre care Tarr Zoltán și Kapitány István, ar fi primit invitații pentru diferite dezbateri, însă le-au refuzat. În consecință, formațiunea aflată la guvernare la Budapesta nu este reprezentată la ediția din acest an.

Fondatorul transilvănean al Tusványos, Toró T. Tibor, a declarat că ar exista loc atât pentru reprezentanții Guvernului ungar, cât și pentru dezbateri politice substanțiale. El a explicat însă că impactul schimbării majore de putere din Ungaria nu este încă pe deplin clarificat și și-a exprimat speranța că o asemenea confruntare va putea fi organizată la ediția viitoare.

Viktor Orbán urmează să urce sâmbătă, de la ora 10:30, pe scena principală de la Băile Tușnad. Alături de el se vor afla europarlamentarul László Tőkés, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, și deputatul FIDESZ Németh Zsolt, unul dintre fondatorii evenimentului.

Discursul are anul acesta o semnificație specială: este prima apariție a lui Viktor Orbán la Tusványos, după aproximativ 17 ani, în care acesta nu mai este premier al Ungariei, ci liderul principalului partid de opoziție.

Universitatea de Vară de la Băile Tușnad a fost creată inițial ca forum al dialogului româno-maghiar, dar a devenit treptat scena marilor discursuri ideologice ale lui Orbán. Tot aici, în 2014, liderul maghiar a prezentat conceptul „statului iliberal”, iar în anii următori și-a anunțat numeroase direcții de politică internă și externă.

Ediția cu numărul 35, desfășurată între 21 și 25 iulie, reunește actuali și foști parlamentari FIDESZ, reprezentanți ai comunităților maghiare din România, Serbia, Croația, Slovenia și Ucraina, dar și profesori, jurnaliști și sociologi. Tema evenimentului este „Tusványos 35 – Întreg cu tine!”.