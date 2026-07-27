Site-ul Senatului României a înregistrat recent probleme de funcționare după ce a devenit ținta unui atac cibernetic. Incidentul a îngreunat încărcarea paginilor web ale instituției, însă atacul a fost oprit la timp de specialiști, conform Antena 3.

Pagina oficială a instituției a continuat să funcționeze, dar utilizatorii au întâmpinat dificultăți în accesarea conținutului. Surse din domeniu au precizat că a fost vorba despre o încercare de destabilizare de tip DDoS, desfășurată de o grupare cu orientare pro-rusă.

Tentativa nu a produs pagube majore. Aceeași grupare cibernetică este vizată de o propunere făcută de România pentru a fi inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

În urma acestui incident, Secretariatul General al Senatului a luat măsuri rapide și a anunțat demararea unei verificări amănunțite. Rezultatele anchetei vor fi centralizate într-un raport oficial care va fi dezbătut în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent.

Până în prezent, Directoratul Național de Securitate Cibernetică nu a fost alertat oficial în privința acestei situații.

Reprezentanții instituției au dat asigurări că sistemele informatice nu au fost puse în pericol în niciun moment. Prin urmare, integritatea datelor stocate de Senat a fost complet protejată, iar încercarea de blocare a fost neutralizată fără repercusiuni grave.

În altă ordine de idei, azi, Guvernul a transmis luni că baza de date centrală a sistemului cadastral, care conţine evidenţa proprietăţilor şi a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată, în urma atacului cibernetic, iar varianta optimă pentru momentul de faţă este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, menţionând că nu se poate încă anunţa o dată fermă de repunere în funcţiune.

„În data de 14 iulie 2026, ANCPI a constatat un acces neautorizat în infrastructura sa informatică. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), autoritatea naţională competentă, a fost implicat în investigarea incidentului, conform procedurilor legale aplicabile instituţiilor publice.

Investigaţia tehnică a confirmat un atac cibernetic de tip ransomware, în urma căruia atacatorii au criptat şi şters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduieşte aplicaţiile agenţiei. Din primul moment, infrastructura afectată a fost izolată după intervenţia DNSC, pentru a opri extinderea atacului, iar ANCPI a pus la dispoziţia echipei Directoratului toate resursele necesare investigaţiei tehnice. Guvernul coordonează, la nivel central, răspunsul instituţional la acest incident”, au transmis oficialii.