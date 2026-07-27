Atac cibernetic la Senatul României. Site-ul instituției, vizat de o grupare pro-rusă
- Nicolae Comănescu
- 27 iulie 2026, 18:33
Site-ul Senatului României a înregistrat recent probleme de funcționare după ce a devenit ținta unui atac cibernetic. Incidentul a îngreunat încărcarea paginilor web ale instituției, însă atacul a fost oprit la timp de specialiști, conform Antena 3.
Atac cibernetic la Senatul României. Site-ul instituției, vizat de o grupare pro-rusă
Pagina oficială a instituției a continuat să funcționeze, dar utilizatorii au întâmpinat dificultăți în accesarea conținutului. Surse din domeniu au precizat că a fost vorba despre o încercare de destabilizare de tip DDoS, desfășurată de o grupare cu orientare pro-rusă.
Tentativa nu a produs pagube majore. Aceeași grupare cibernetică este vizată de o propunere făcută de România pentru a fi inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.
Ancheta internă și evaluarea riscurilor
În urma acestui incident, Secretariatul General al Senatului a luat măsuri rapide și a anunțat demararea unei verificări amănunțite. Rezultatele anchetei vor fi centralizate într-un raport oficial care va fi dezbătut în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent.
Până în prezent, Directoratul Național de Securitate Cibernetică nu a fost alertat oficial în privința acestei situații.
Siguranța datelor nu a fost afectată
Reprezentanții instituției au dat asigurări că sistemele informatice nu au fost puse în pericol în niciun moment. Prin urmare, integritatea datelor stocate de Senat a fost complet protejată, iar încercarea de blocare a fost neutralizată fără repercusiuni grave.
În altă ordine de idei, azi, Guvernul a transmis luni că baza de date centrală a sistemului cadastral, care conţine evidenţa proprietăţilor şi a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată, în urma atacului cibernetic, iar varianta optimă pentru momentul de faţă este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, menţionând că nu se poate încă anunţa o dată fermă de repunere în funcţiune.
Mesaj despre atacul ce a vizat cadastrul
„În data de 14 iulie 2026, ANCPI a constatat un acces neautorizat în infrastructura sa informatică. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), autoritatea naţională competentă, a fost implicat în investigarea incidentului, conform procedurilor legale aplicabile instituţiilor publice.
Investigaţia tehnică a confirmat un atac cibernetic de tip ransomware, în urma căruia atacatorii au criptat şi şters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduieşte aplicaţiile agenţiei. Din primul moment, infrastructura afectată a fost izolată după intervenţia DNSC, pentru a opri extinderea atacului, iar ANCPI a pus la dispoziţia echipei Directoratului toate resursele necesare investigaţiei tehnice. Guvernul coordonează, la nivel central, răspunsul instituţional la acest incident”, au transmis oficialii.