Mai multe tinere au povestit pe rețelele sociale că au fost abordate pe străzile din București de persoane care le-au vorbit despre „God The Mother” („Dumnezeu Mama”), o sectă religioasă controversată, și au încercat să le convingă să participe la întâlniri organizate de grup. Relatările au stârnit sute de comentarii Pe TikTok, iar numeroși utilizatori afirmă că au trecut prin experiențe similare în Capitală.

Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, o tânără povestește că a fost abordată de persoane care încercau să îi prezinte doctrina grupării.

„Dacă vine o persoană la voi pe stradă și vă întreabă dacă ați auzit de God The Mother, fugiți mâncând pământul pentru că este un cult”, spune aceasta în clipul postat pe platformă.

Tânăra povestește că totul s-a petrecut în centrul Bucureștiului, unde a fost abordată de o studentă care i-a spus că dorește să îi prezinte un material.

„Aveți grijă, vă rog. S-a întâmplat în centrul Bucureștiului când o studentă a venit către mine și a vrut să îmi arate prezentarea ei. Și cum nu a fost prima dată când s-a întâmplat acest lucru am zis „Sigur”, fără să știu că e o invitație către acest cult. A început să îmi arate prezentarea God The Mother pe principiul că dacă există Dumnezeu Tatăl există și Dumnezeu Mama. Inițial părea friendly, dar dintr-o dată a început să își schimbe atitudinea. Ghiciți la ce oră m-a chemat la bisericuță. Duminică la 3 dimineața”, a continuat ea.

În secțiunea de comentarii, mai multe persoane susțin că au fost oprite pe stradă în diferite zone ale Bucureștiului de persoane care le-au vorbit despre aceeași mișcare religioasă.

Unii afirmă că au fost abordați în apropierea universităților, în centre comerciale sau în zone intens circulate din Capitală, în timp ce alții spun că au primit invitații la întâlniri religioase după ce au acceptat să asculte prezentarea.

Gruparea susține că, pe lângă Dumnezeu Tatăl, există și o figură spirituală feminină numită „Dumnezeu Mama” (Mother God sau Heavenly Mother). Potrivit doctrinei promovate de adepți, această entitate divină este asociată cu Zahng Gil-jah, o femeie din Coreea de Sud, considerată manifestarea pământească a Mamei Cerești.

Mișcarea este legată de World Mission Society Church of God, o organizație religioasă fondată în Coreea de Sud.

În spațiul online, inclusiv pe platforme precum Reddit, mișcarea este frecvent descrisă drept un cult sau o sectă. Criticii vorbesc despre metode agresive de recrutare, în special în apropierea campusurilor universitare, precum și presiuni exercitate asupra membrilor și izolarea acestora de familie și de cercul apropiat.

Reprezentanții organizației au respins în repetate rânduri aceste acuzații și susțin că desfășoară activități religioase și de voluntariat în mod legal în țările în care activează.