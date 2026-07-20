Ce este „God The Mother”, gruparea despre care mai multe persoane spun că încearcă să recruteze în București
- Mădălina Sfrijan
- 20 iulie 2026, 09:56
Mai multe tinere au povestit pe rețelele sociale că au fost abordate pe străzile din București de persoane care le-au vorbit despre „God The Mother” („Dumnezeu Mama”), o sectă religioasă controversată, și au încercat să le convingă să participe la întâlniri organizate de grup. Relatările au stârnit sute de comentarii Pe TikTok, iar numeroși utilizatori afirmă că au trecut prin experiențe similare în Capitală.
Ce este „God The Mother”, mișcarea religioasă despre care tot mai mulți români vorbesc pe TikTok
Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, o tânără povestește că a fost abordată de persoane care încercau să îi prezinte doctrina grupării.
„Dacă vine o persoană la voi pe stradă și vă întreabă dacă ați auzit de God The Mother, fugiți mâncând pământul pentru că este un cult”, spune aceasta în clipul postat pe platformă.
Tânăra povestește că totul s-a petrecut în centrul Bucureștiului, unde a fost abordată de o studentă care i-a spus că dorește să îi prezinte un material.
„Aveți grijă, vă rog. S-a întâmplat în centrul Bucureștiului când o studentă a venit către mine și a vrut să îmi arate prezentarea ei. Și cum nu a fost prima dată când s-a întâmplat acest lucru am zis „Sigur”, fără să știu că e o invitație către acest cult. A început să îmi arate prezentarea God The Mother pe principiul că dacă există Dumnezeu Tatăl există și Dumnezeu Mama. Inițial părea friendly, dar dintr-o dată a început să își schimbe atitudinea. Ghiciți la ce oră m-a chemat la bisericuță. Duminică la 3 dimineața”, a continuat ea.
@eladenicaieri aveți mare grijă, vă rog!! #cult #avetigrija #eladenicaieri #romania #fy ♬ original sound - Ela de Nicăieri
Mulți internauți au mărturisit pe TikTok că s-au confruntat cu aceeași situație pe străzile din București
În secțiunea de comentarii, mai multe persoane susțin că au fost oprite pe stradă în diferite zone ale Bucureștiului de persoane care le-au vorbit despre aceeași mișcare religioasă.
Unii afirmă că au fost abordați în apropierea universităților, în centre comerciale sau în zone intens circulate din Capitală, în timp ce alții spun că au primit invitații la întâlniri religioase după ce au acceptat să asculte prezentarea.
@anamansonn Vă rog frumos aveți mare grijă! Dacă auziți de așa ceva fugiți de rupeți pământul (btw. ele vizează fete tinere, drăguțe și dispuse să le asculte) Asiatică, ochi mici, obraji rotunzi, păr scurt, tuns în scări, înălțime aprox 1.50 #dumnezeumama #godmother #romania #cult #bucuresti ♬ sunet original - Ana Manson
Ce este mișcarea „God The Mother”
Gruparea susține că, pe lângă Dumnezeu Tatăl, există și o figură spirituală feminină numită „Dumnezeu Mama” (Mother God sau Heavenly Mother). Potrivit doctrinei promovate de adepți, această entitate divină este asociată cu Zahng Gil-jah, o femeie din Coreea de Sud, considerată manifestarea pământească a Mamei Cerești.
Mișcarea este legată de World Mission Society Church of God, o organizație religioasă fondată în Coreea de Sud.
De ce este controversată
În spațiul online, inclusiv pe platforme precum Reddit, mișcarea este frecvent descrisă drept un cult sau o sectă. Criticii vorbesc despre metode agresive de recrutare, în special în apropierea campusurilor universitare, precum și presiuni exercitate asupra membrilor și izolarea acestora de familie și de cercul apropiat.
Reprezentanții organizației au respins în repetate rânduri aceste acuzații și susțin că desfășoară activități religioase și de voluntariat în mod legal în țările în care activează.