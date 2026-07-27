Gospodăriile din România au economisit semnificativ mai puțin în primul trimestru din 2026, țara noastră înregistrând cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. În același timp, rata investițiilor gospodăriilor a crescut, cea mai mare majorare fiind consemnată tot în România.

Datele Eurostat arată că rata de economisire a gospodăriilor a crescut cu 0,2 puncte procentuale în Uniunea Europeană și a rămas stabilă în zona euro în primul trimestru din 2026, comparativ cu ultimele trei luni din 2025. În statele membre pentru care sunt disponibile date, rata de economisire a crescut în șapte țări și a scăzut în nouă. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Ungaria, unde rata de economisire a urcat cu 3,4 puncte procentuale.

La polul opus se află România, cu un declin de 5,3 puncte procentuale, cea mai accentuată scădere din Uniunea Europeană. După România urmează Grecia, cu un minus de 3,7 puncte procentuale, și Austria, cu o scădere de 2,5 puncte procentuale.

Rata de economisire reprezintă ponderea din venitul disponibil pe care gospodăriile aleg să o pună deoparte, în loc să o cheltuiască pentru consum.

În schimb, România conduce clasamentul european în ceea ce privește creșterea ratei investițiilor gospodăriilor.

La nivelul Uniunii Europene și al zonei euro, rata investițiilor gospodăriilor a scăzut cu 0,1 puncte procentuale în primul trimestru din 2026.

Dintre statele membre pentru care există date, indicatorul a crescut în doar patru țări, a rămas neschimbat într-una și a scăzut în 11.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în România, unde rata investițiilor gospodăriilor a urcat cu 2,2 puncte procentuale. La polul opus s-a situat Grecia, cu un declin de 0,7 puncte procentuale.

Rata investițiilor reflectă cheltuielile gospodăriilor pentru active precum locuințele sau lucrările majore de renovare și modernizare.

Datele Eurostat indică și o evoluție negativă a veniturilor populației din România. În primul trimestru din 2026, venitul disponibil brut al gospodăriilor a scăzut cu 8,1% față de trimestrul anterior, în timp ce cheltuielile pentru consum individual s-au redus cu 0,5%.

La nivelul Uniunii Europene, venitul real disponibil pe cap de locuitor a crescut cu 0,1%, după un avans de 0,2% în ultimul trimestru din 2025. În același timp, consumul real al gospodăriilor pe locuitor a scăzut cu 0,2%, după ce crescuse cu 0,5% în trimestrul precedent.

În zona euro, venitul real disponibil pe cap de locuitor și consumul real al gospodăriilor au rămas, în linii mari, la același nivel față de ultimele trei luni din 2025.

Potrivit datelor Eurostat, evoluția din România contrastează cu tendința generală din Uniunea Europeană, unde economisirea s-a menținut sau chiar a crescut ușor, în timp ce în România gospodăriile au pus deoparte mai puțini bani și au înregistrat o diminuare semnificativă a veniturilor disponibile.