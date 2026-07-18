Companiile care activează în domeniul serviciilor funerare din România au încheiat anul 2025 cu cea mai mare cifră de afaceri înregistrată până acum, potrivit datelor analizate de platforma Termene.ro.

Sectorul a depășit pragul de 545 de milioane de lei, echivalentul a peste 100 de milioane de euro, iar profiturile au revenit pe creștere după doi ani de scădere.

Evoluția confirmă tendința de dezvoltare a unei piețe care s-a extins constant în ultimii aproape 20 de ani, atât din perspectiva veniturilor, cât și a numărului de companii și angajați.

Până la începutul lunii iulie 2026, 1.379 de firme din domeniu depuseseră bilanțurile financiare pentru anul 2025. Acestea au raportat o cifră de afaceri cumulată de 545,4 milioane de lei, un profit net agregat de 43,7 milioane de lei și un total de 2.783 de angajați.

În prezent, pe piața serviciilor funerare figurează aproape 2.790 de firme. Dintre acestea, aproximativ 2.520 sunt active, iar restul și-au suspendat activitatea, se află în insolvență, faliment sau în alte proceduri juridice.

Comparativ cu anul 2008, când afacerile totale ale sectorului se ridicau la 87,7 milioane de lei, valoarea pieței a crescut cu aproximativ 522%. Evoluția este considerată semnificativă inclusiv în termeni reali, în condițiile în care inflația cumulată din perioada analizată a fost de peste 120%.

Datele arată că profitul net cumulat al companiilor din sector a urcat de la 6 milioane de lei în 2008 la 67,8 milioane de lei în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de peste zece ori.

După maximele atinse în perioada 2020–2021, profitabilitatea s-a redus în următorii ani, însă anul 2025 a marcat revenirea pe creștere a rezultatelor financiare.

Marja netă calculată la nivelul întregii piețe a ajuns la 8,01% în 2025, față de 1,90% în 2008. În ceea ce privește marja raportată la profitul net, aceasta s-a situat la 12,42%, comparativ cu 6,90% în urmă cu 17 ani.

În paralel cu evoluția veniturilor și a profiturilor, valoarea pierderilor nete cumulate din sector a ajuns la 24,1 milioane de lei în 2025, față de 4,4 milioane de lei în 2008.

Totuși, după vârful înregistrat în 2022, pierderile agregate au intrat pe o traiectorie descendentă, ceea ce indică o stabilizare a pieței.

Numărul salariaților din industria serviciilor funerare a crescut de la 1.353 în 2008 la 2.783 în 2025, o majorare de peste 100%.

Sectorul a depășit temporar pragul de 3.000 de angajați în 2022, însă efectivele au scăzut ulterior. În același timp, productivitatea muncii a continuat să avanseze.

Cifra de afaceri raportată la un angajat a urcat de la aproape 65.000 de lei în 2008 la aproape 196.000 de lei în 2025, iar profitul net raportat la fiecare salariat a crescut de la aproximativ 1.200 de lei la aproape 15.700 de lei.

Evoluția financiară din ultimii ani arată că serviciile funerare reprezintă unul dintre sectoarele care au înregistrat o creștere constantă în economia românească.

Datele disponibile pentru anul 2025 indică atât un nou record al cifrei de afaceri, cât și reluarea creșterii profitabilității, după perioada de ajustare din anii anteriori.