Proiectul turistic de proporții uriașe pe care Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, intenționează să îl ridice pe coasta Albaniei se confruntă cu un nou scandal de proporții internaționale. Un om de afaceri stabilit în Miami, aflat în vizorul autorităților albaneze pentru o presupusă spălare de bani proveniți din rețelele de trafic de droguri, este suspectat în prezent că a falsificat documentele de proprietate ale terenurilor vândute pentru această investiție de miliarde de dolari, notează Reuters.

Informațiile provin din dosarele de anchetă consultate de Reuters, fiind confirmate de agenția națională de combatere a crimei organizate din Albania.

Personajul central al investigației este Artur Shehu, un om de afaceri care respinge categoric toate acuzațiile aduse de procurori. Avocatul acestuia, Kujtim Cakrani, a confirmat existența unui mandat de arestare emis pe numele clientului său de către magistrații albanezi, măsura fiind luată în cadrul unui dosar de spălare a banilor proveniți din substanțe interzise.

Conform documentelor din anchetă, Shehu și partenerii săi de afaceri sunt acuzați că au coordonat rețele de trafic de cocaină din America de Sud către diverse porturi din Europa. Ulterior, sumele uriașe obținute ar fi fost spălate prin intermediul unor investiții masive în sectorul imobiliar, folosindu-se inclusiv de acte de proprietate falsificate.

„Nimic din ceea ce s-a afirmat cu privire la caracterul domnului Artur Shehu nu este adevărat. El nu este nici traficant de droguri, nici falsificator de documente de proprietate”, a declarat Cakrani. „Domnul Shehu are cunoştinţă de acuzaţiile formulate de procuratura albaneză. Aceste acuzaţii nu îl privesc, deoarece el susţine că adevărul este cu totul diferit de ceea ce afirmă procuratura.”

În primăvara acestui an, mai exact în luna aprilie, Artur Shehu a vândut o porțiune virgină de pe litoralul albanez, terenul fiind destinat construcției complexului turistic de lux. Cumpărătorul a fost Albania Land Development, o entitate juridică deținută direct de dezvoltatorii proiectului gigant promovat de Jared Kushner – Sazan Real Estate Development – alături de un grup de investitori.

Procurorii de caz au notat însă suspiciuni majore cu privire la istoricul acestui teren în documentele oficiale.

„Există suspiciuni rezonabile, bazate pe probe, că bunurile menţionate mai sus au fost dobândite prin utilizarea unor documente falsificate”, au scris procurorii în dosar.

Este important de menționat că dosarul penal nu conține nicio acuzație directă sau indirectă de încălcare a legii la adresa lui Jared Kushner, a companiei Sazan Real Estate Development, a Albania Land Development ori a altor parteneri implicați. De asemenea, investigațiile jurnalistice nu au identificat nicio dovadă care să ateste că investitorii ar fi avut cunoștință despre problemele legale sau suspiciunile ce planau asupra lui Shehu în momentul perfectării achiziției.

Un reprezentant oficial al Sazan Real Estate Development a evitat să comenteze punctual acuzațiile aduse fostului proprietar al terenului, dar a subliniat că toate procedurile de achiziție publică și privată s-au desfășurat în deplină legalitate.

Dincolo de ancheta penală privind criminalitatea organizată, mega-proiectul imobiliar se lovește și de o rezistență puternică din partea comunității locale și a activiștilor de mediu. Locuitorii din satul Zvernec, aflat în imediata vecinătate a viitoarei stațiuni, se luptă în instanță de mai bine de zece ani pentru a-și demonstra drepturile asupra aceluiași teren.

Recent, mai mulți săteni au prezentat dovezi fiscale și titluri vechi de proprietate care ar demonstra că pământul le aparține de drept, nu afaceristului din Miami. Avocatul localnicilor, Kostandin Beko, a subliniat că litigiul rămâne deschis și că va solicita o ordonanță președințială de blocare a lucrărilor.

În paralel, zona vizată este un ecosistem fragil, o arie protejată unde trăiesc flamingo și broaște țestoase marine. Protestele ecologiste au căpătat o amploare deosebită sub denumirea de Revoluția Flamingo.

Albania, o țară care a lăsat în urmă izolarea din perioada comunistă și care acum aspiră la statutul de membru al Uniunii Europene, traversează un boom imobiliar fără precedent pe litoralul Adriaticii.

Ideea acestui complex de lux a apărut după ce Ivanka Trump și soțul său, Jared Kushner, au vizitat zona la bordul unui iaht cu câțiva ani în urmă. Ulterior, proiectul ce include hoteluri, piscine și facilități pentru ambarcațiuni a fost prezentat oficial în anul 2024, deși valoarea totală a fondurilor investite nu a fost făcută publică.

Guvernul de la Tirana susține necondiționat această investiție, catalogând opoziția stradală drept o manevră politică a opoziției. Premierul Edi Rama a reafirmat hotărârea autorităților de a finaliza proiectul, numindu-l o inițiativă remarcabilă care va fi implementată indiferent de obstacolele apărute.