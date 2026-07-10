Israelul a transmis recent Statelor Unite ale Americii rapoarte cu informații de securitate critică, care indică faptul că Iranul a dezvoltat un nou plan concret pentru asasinarea președintelui Donald Trump.

Informația a fost publicată în premieră de The Wall Street Journal, care citează surse guvernamentale familiarizate cu acest dosar sensibil.

Avertismentul marchează o escaladare majoră a tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și subliniază amenințarea permanentă care planează asupra liderului de la Casa Albă din partea Teheranului, ca represalii pentru eliminarea generalului IRGC, Qassem Soleimani, în anul 2020.

Aflat la Ankara, Turcia, pentru Summitul NATO, președintele Donald Trump a abordat direct aceste amenințări în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 8 iulie 2026. Întrebat despre raportul serviciilor secrete israeliene, Trump a adoptat o poziție fermă:

„Vor să îl elimine pe liderul SUA, adică pe mine. Sunt pe listele lor. Am văzut chiar în această dimineață că figurez pe absolut fiecare listă de-a lor. Până acum, bănuiesc că am avut puțin noroc, dar poate că norocul nu durează la nesfârșit. Aceștia sunt oameni bolnavi, malefici. Trebuie să extirpăm acest cancer. Și știți ce faci cu un cancer? Trebuie să îl tai din timp. Exact așa văd lucrurile.”

Casa Albă nu a emis comentarii suplimentare, direcționând reporterii strict către declarațiile oficiale ale președintelui SUA. În paralel, misiunea Iranului la ONU și Ambasada Israelului la Washington nu au oferit încă reacții oficiale la solicitările presei internaționale.

Conform analizelor diplomatice publicate de The Wall Street Journal, acest schimb de informații secrete survine într-un moment de divergențe tactice între Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Cele două administrații au viziuni parțial diferite după conflictul militar de luna trecută din Golf. Benjamin Netanyahu pledează ferm pentru menținerea unei presiuni militare maxime asupra Teheranului. Donald Trump încearcă să conserve un armistițiu fragil, instituit după atacurile recente ale SUA asupra unor facilități nucleare iraniene.

Pentru a dezamorsa speculațiile privind o ruptură diplomatică, Donald Trump și Benjamin Netanyahu au avut o convorbire telefonică joi. Biroul Premierului israelian a emis un comunicat în care confirmă că cei doi lideri au convenit să continue coordonarea strategică strânsă, Trump oferind detalii actualizate despre mișcările trupelor americane din regiunea Golfului.

Amenințările regimului de la Teheran la adresa lui Donald Trump nu sunt noi, însă retorica a fost exacerbată recent, consideră Fox News. În cadrul funeraliilor de stat organizate în Iran pentru liderul suprem Ali Khamenei, mulțimea strânsă a scandat lozinci îndreptate împotriva președintelui american, afișând bannere explicite cu mesaje de răzbunare.

Teheranul a jurat în mod repetat, încă din ianuarie 2020, că va răzbuna moartea generalului Qassem Soleimani, fostul comandant al Forțelor Quds din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), ucis într-un atac cu dronă ordonat de Trump la Bagdad.

Serviciile de securitate americane, Secret Service, mențin un nivel de alertă fără precedent în jurul președintelui SUA, în contextul în care acesta s-a confruntat deja cu breșe majore de securitate și tentative de atentat în ultimele luni.