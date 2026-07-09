OMV anticipează că ascensiunea prețurilor la petrol și gaze naturale va reuși să contracareze efectele adverse provocate asupra operațiunilor sale de conflictul din Orientul Mijlociu. De asemenea, această tendință ascendentă a pieței va amortiza și impactul reglementărilor temporare impuse recent de autoritățile din România și Austria, conform Reuters.

Reprezentanții OMV au precizat că se bazează pe cotațiile ridicate din sectorul energetic pentru a compensa diminuarea volumelor de vânzări, un fenomen generat în mod direct de tensiunile geopolitice din regiunea Orientului Mijlociu.

Marile corporații din industria petrolieră au valorificat volatilitatea pronunțată care a dominat piața energiei în ultima perioadă. Fluctuațiile majore ale prețurilor la țiței și gaze naturale au fost alimentate direct de escaladarea conflictului în care sunt implicate Statele Unite, Israelul și Iranul.

În acest context turbulent, gigantul cu sediul central la Viena a raportat pentru al doilea trimestru un preț mediu al gazelor naturale cu 21,5% mai mare comparativ cu primele trei luni ale anului. În paralel, prețul mediu realizat pentru petrolul brut a înregistrat o creștere substanțială, ajungând la valoarea de 97,80 dolari pe baril, față de nivelul de 72,30 dolari înregistrat în intervalul ianuarie-martie.

Conducerea companiei mizează pe un mix de producție mult mai avantajos, dar și pe un nivel superior de utilizare a capacităților din rafinării. Aceste elemente logistice sunt menite să anuleze impactul negativ adus de scumpirea materiei prime și de deciziile legislative cu caracter temporar adoptate la București și Viena.

În ceea ce privește situația din Austria, executivul de la Viena a reacționat la scumpirea carburanților declanșată de războiul cu Iranul prin introducerea unor mecanisme fiscale stricte. Astfel, sumele suplimentare colectate din TVA ca urmare a majorării prețurilor la pompă sunt direcționate înapoi către consumatori prin reduceri de taxe pe combustibili. În plus, autoritățile austriece au plafonat marjele comerciale aplicate de distribuitori, o măsură care a vizat în mod direct și rețeaua administrată de OMV.

Pe fondul acestor evoluții internaționale, compania a decis încă din primăvară să își modifice proiecțiile financiare. În luna aprilie, OMV și-a revizuit în sens crescător estimările referitoare la prețurile energiei pentru anul 2026.

În prezent, corporația anticipează că prețul de referință al petrolului Brent se va situa într-un interval cuprins între 85 și 95 de dolari pe baril. Această prognoză a fost elaborată luând în calcul scenariul în care Strâmtoarea Ormuz ar fi fost redeschisă până la finalul lunii iunie.