La ediția din 2026 a Salonului Internațional de Carte Bookfest, literatura bulgară a avut o prezență remarcabilă, mai multe volume ajungând în topurile de vânzări ale editurilor participante, potrivit Agerpres. Printre acestea se numără „Grădinarul şi moartea”, de Gheorghi Gospodinov, cel mai bine vândut titlu de ficţiune de la Editura Trei, și „Vânătorul de fluturi din Ada Kaleh”, de Kostadin Kostadinov, aflat pe primul loc în clasamentul Editurii Eikon.

Țara invitată de onoare, Bulgaria, a încheiat cele cinci zile ale târgului cu un bilanț considerat pozitiv, atât prin numărul mare de vizitatori prezenți la evenimentele literare, cât și prin interesul vizibil pentru autorii bulgari contemporani. Cele peste treizeci de manifestări dedicate au acoperit un spectru larg, de la proză și poezie până la literatură pentru copii, multe dintre volumele prezentate fiind printre cele mai căutate la standuri. Evoluția confirmă o deschidere tot mai mare a publicului român către literatura din spațiul bulgar.

Unul dintre titlurile care au atras atenția în mod special a fost romanul „Grădinarul şi moartea”, cea mai recentă traducere în limba română din opera lui Gheorghi Gospodinov, autor considerat o voce majoră a literaturii europene contemporane. Chiar dacă scriitorul nu a putut fi prezent la eveniment din motive de sănătate, volumul său a generat un interes constant la standul Anansi. World Fiction al Editurii Trei, traducerea fiind semnată de Mariana Mangiulea Jatop.

Interesul publicului de la Bookfest s-a extins și către alte apariții recente din literatura bulgară. Volumul „Vulcan”, de Elena Alexieva, a devenit una dintre cele mai bine vândute cărți de ficțiune străină din portofoliul Anansi. World Fiction, confirmând vizibilitatea tot mai mare a autoarei în rândul cititorilor români.

De asemenea, romanul „Născute din vinovăţie”, semnat de Ioanna Elmy și apărut la Editura Polirom în traducerea Marianei Mangiulea Jatop, a atras atenția prin modul în care abordează teme precum memoria personală, relațiile familiale și traumele transmise între generații.

Un rezultat notabil a fost obținut și de „Vânătorul de fluturi din Ada Kaleh”, de Kostadin Kostadinov, care a condus topul de vânzări al Editurii Eikon. Cartea propune o reflecție asupra identității și apartenenței, explorând în același timp imaginea unei lumi dispărute.

În segmentul dedicat literaturii pentru copii, „Lupo şi Tumba”, de Petia Kokudeva, tradus de Lora Nenkovska și publicat la Editura Arthur, a fost bine primit de publicul tânăr, printr-un univers narativ ludic și accesibil.

Poezia bulgară contemporană a fost reprezentată prin volume semnate de Nadejda Radulova, Gheorghi Gavrilov, Iordan Eftimov și Ivan Hristov, publicați în traduceri realizate de Lora Nenkovska, Claudiu Komartin și Iulia Bahovski la Casa de Editură Max Blecher. Aceste apariții au oferit o imagine diversă asupra direcțiilor actuale din lirica bulgară.

Un interes aparte a fost înregistrat și pentru volumul bilingv „Între ultimul tramvai şi cel dintâi”, semnat de Petar Tchouhov și apărut la Editura Eikon, în traducerea Ameliei Stănescu și a Lorei Nenkovska, remarcat pentru atmosfera sa urbană și introspectivă.

Per ansamblu, Bookfest 2026 confirmă o tendință de consolidare a vizibilității autorilor bulgari pe piața editorială din România, susținută de vânzări solide și de interesul constant al publicului pentru literatura din Europa de Sud-Est.