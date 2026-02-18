Noua schemă la gaze după 1 aprilie 2026. Facturi mai mici pentru populație, posibile scumpiri pentru firme

Noua schemă de sprijin pentru consumatorii casnici de gaze naturale, propusă de Ministerul Energiei pentru perioada de după 1 aprilie 2026, a fost evaluată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Specialistul a analizat impactul potențial al măsurilor incluse în proiectul de ordonanță de urgență și a calculat modul în care noul mecanism ar putea influența facturile la gaze.

Concluziile indică posibile scăderi ale prețului final pentru populație, cu procente estimate între 4% și 23%, în funcție de distribuitor, dar și creșteri ale costurilor pentru consumatorii non-casnici. Analiza evidențiază diferențele dintre actuala plafonare și formula propusă de autorități, precum și riscurile asociate evoluțiilor din piața angro și contextului energetic regional.

Proiectul de ordonanță de urgență vine în contextul expirării actualei scheme de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale, programată pentru 31 martie 2026. Conform specialistului, noua abordare nu mai presupune o plafonare clasică, ci introduce un sistem de calcul reglementat.

Noua schemă:

nu stabilește un preț maxim fix;

introduce o formulă de calcul transparentă;

are caracter temporar, pentru un an;

vizează protejarea consumatorilor casnici și a producătorilor de energie termică pentru populație.

În nota de fundamentare, Ministerul Energiei precizează că scopul actului normativ este:

continuarea protejării consumatorilor casnici;

prevenirea unor creșteri bruște de preț;

facilitarea tranziției către o piață liberalizată

pregătirea unor măsuri țintite pentru consumatorii afectați de sărăcia energetică

Analiza realizată de Asociația Energia Inteligentă indică faptul că intervenția temporară propusă de autorități este justificată de mai mulți factori care pot influența semnificativ evoluția prețurilor la gaze naturale.

Printre aceștia se numără încetarea actualei scheme de plafonare, riscul apariției unor creșteri importante odată cu revenirea completă la mecanismele pieței concurențiale, precum și volatilitatea ridicată a piețelor angro.

Documentul mai menționează contextul geopolitic instabil și necesitatea constituirii stocurilor pentru iarna 2026–2027, alături de obiectivul protejării consumatorilor vulnerabili.

Pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, prețul final facturat populației va fi compus din costul de achiziție al gazelor, componenta fixă de furnizare de 15 lei/MWh, tarifele reglementate și taxele aplicabile.

Regula de protecție stabilește aplicarea celui mai mic preț dintre valoarea contractuală și cea rezultată din formula reglementată.

Formula de cost include prețuri reglementate și concurențiale, costuri suplimentare, costul dezechilibrelor și un mecanism lunar de ajustare.

Conform calculelor prezentate de Dumitru Chisăliță:

prețurile pentru populație ar putea fi mai mici decât plafonul actual;

reducerile estimate variază între 3% și 23%

Pentru consumatorii racordați la principalii distribuitori:

Distrigaz Sud – scădere estimată: 12%;

Delgaz Grid – scădere estimată: 11%;

Neogas Grid – scădere estimată: 10%;

Comparativ cu plafonul actual de 0,31 lei/kWh.

Analiza atrage atenția asupra variațiilor posibile în iarna 2026–2027.

Dumitru Chisăliță precizează:

„În lunile de iarnă 2026/2027 dacă considerăm o situație similară cu cea din ianuarie 2026, adică consumuri mai mari lunare cu cca 8% și creșteri de preț pentru gazele achiziționate SPOT până la dublu față de prețul stabilit administrativ pentru producția internă, prețurile pentru consumatorii casnici pot să crească cu până la 8% față de cele prezentate în tabel.

De asemenea prețurile pentru consumatorii non casnici conectați în rețelele operatorilor din tabelul de mai sus pot să crească cu până la 25%”.

Estimările indică: