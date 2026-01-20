Ce se va întâmpla cu prețul gazelor după 1 aprilie 2026, când se elimină plafonarea. Ce garantează Guvernul

România intră în ultimul an de aplicare a schemei de plafonare a prețului la gaze naturale cu un nivel de producție internă care ar trebui să prevină scumpiri majore după 1 aprilie 2026, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan pe Facebook.

El a declarat luni, după ședința Comandamentului Energetic Național, că piața gazelor se află într-o situație mai stabilă decât cea a energiei electrice, iar dependența redusă de importuri oferă premisele unei tranziții fără șocuri pentru consumatori.

Bogdan Ivan a mai spus că există deja semnale clare din piață care indică o presiune limitată asupra prețurilor. Potrivit acestuia, unele oferte comerciale sunt deja sub nivelul plafonat în prezent, ceea ce arată că mecanismele concurențiale încep să funcționeze.

În paralel, autoritățile au coordonat discuții cu producătorii și distribuitorii pentru a se asigura că există suficientă lichiditate, astfel încât piața să nu fie vulnerabilă la dezechilibre bruște.

Bogdan Ivan a subliniat că România produce, în acest moment, cantități de gaze care acoperă mare parte din consumul intern, ceea ce reduce semnificativ riscul unor creșteri de preț generate de importuri. Această situație, spune ministrul, oferă „un confort” și o „aproape garanție” că eliminarea plafonării nu va fi urmată de scumpiri semnificative începând cu primăvara anului viitor.

Un alt element invocat de ministru este creșterea concurenței în piață. Acesta a anunțat că Romgaz analizează posibilitatea de a intra direct pe segmentul de furnizare a gazelor naturale. O astfel de mișcare ar putea schimba dinamica pieței, prin apariția unui jucător puternic, cu acces la producția internă, capabil să influențeze pozitiv prețurile finale pentru consumatori.

Totuși, Guvernul ia în calcul și scenarii mai puțin favorabile. Ministrul Energiei a admis că factori externi, precum evoluțiile geopolitice sau conflictul din Ucraina, pot genera tensiuni neprevăzute pe piața regională a gazelor.

În acest context, autoritățile au pregătit un plan alternativ – denumit informal „mecanismul B” – care prevede o eliminare graduală a plafonării, pe o perioadă de până la un an, pentru a evita repetarea problemelor apărute la liberalizarea pieței de energie electrică.

Pe termen mediu, exploatarea zăcământului Neptun Deep din Marea Neagră este considerată cheia consolidării securității energetice a României. Guvernul mizează pe creșterea producției interne ca factor decisiv pentru stabilizarea pieței și reducerea expunerii la volatilitatea externă.

Schema de plafonare a prețurilor la gaze naturale, introdusă inițial în contextul pandemiei și prelungită ulterior prin OUG 6/2025, va expira la 1 aprilie 2026.

Până la această dată, tarifele sunt limitate la 0,31 lei/kWh cu TVA pentru consumatorii casnici și la 0,37 lei/kWh cu TVA pentru clienții noncasnici cu un consum anual sub 50.000 MWh, precum și pentru producătorii de energie termică și alte categorii reglementate. După expirarea schemei, prețurile vor fi cele stabilite prin contractele de furnizare, în funcție de evoluția pieței.

Reprezentanții furnizorilor estimează totuși o ușoară creștere a facturilor. Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, a declarat la finalul anului trecut că liberalizarea ar putea aduce o majorare de aproximativ 5%, pe fondul creșterii costurilor de achiziție a gazelor.

În paralel, experții au avertizat că piața rămâne vulnerabilă la incertitudine. Analistul Dumitru Chisăliță atrage atenția că România se află la a patra liberalizare în cinci ani, fără ca lecțiile anterioare să fi fost pe deplin asumate. În opinia sa, lipsa de predictibilitate poate genera tensiuni artificiale pe piața angro, cu efecte negative asupra facturilor, inclusiv în iarna 2026–2027.

Și Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) susține renunțarea la plafonare, dar insistă asupra necesității unei tranziții clare și bine reglementate. Directorul executiv al ACUE, Daniela Dărăban, a propus reintroducerea temporară a unui mecanism de tip „gas release program”, menit să crească transparența și să reducă riscul achizițiilor la prețuri ridicate.

În acest context, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a impus furnizorilor obligația de a-și informa clienții din timp cu privire la încetarea plafonării, noile prețuri aplicabile după 1 aprilie 2026 și dreptul consumatorilor de a-și schimba gratuit furnizorul.