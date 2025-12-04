Gaze mai scumpe din 2026. Cu cât vor crește facturile

Gazele naturale pentru populație s-ar putea scumpi cu cel puțin 5% din aprilie 2026, când expiră schema de plafonare, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

„Noi, ca furnizori, pentru consumatorii casnici și pentru termoficare, avem o achiziție de la 120 de lei/MWh, la care se adaugă partea de înmagazinare, de aproximativ 30 de lei. Ne așteptăm ca de la 1 aprilie 2026 să mergem la prețul pieței, care e undeva la 170 lei/MWh”, a spus Urluescu, într-o conferință de presă.

În factura finală, creșterea va fi de cel puțin 5%. Astfel, într-o lună de iarnă, un apartament cu centrală ar avea o factură de aproximativ 420 lei, față de 400 lei în prezent.

Plafonarea prețului la gazele naturale, prevăzută de OUG 6/2025, încetează pe 31 martie 2026. După această dată, prețul final va fi cel stabilit în contractul de furnizare și poate varia în funcție de condițiile pieței.

Președintele AFEER a spus că soluțiile ar putea include acordarea de vouchere pentru consumatorii vulnerabili și creșterea lichidității pe piața angro de gaze naturale.

Statul a încasat aproximativ 80 de miliarde lei din sectorul energetic în perioada 2022–2024, prin TVA, dividende, supraimpozitarea producției și a trading-ului, precum și contribuția la solidaritate, potrivit AFEER:

-2022: 46,3 miliarde lei;

-2023: 21,3 miliarde lei;

-2024: estimativ 12,1 miliarde lei;

În prezent, statul datorează furnizorilor circa 7 miliarde lei, reprezentând diferența dintre prețurile plafonate și prețurile reale din contractele de energie și gaze naturale. „Ultima lună complet verificată este ianuarie 2024. Nedecontat până acum ar fi undeva la 7 miliarde lei”, a precizat Urluescu.

Potrivit acestuia, schema totală a fost estimată la 30 miliarde lei, iar statul a achitat furnizorilor 23 miliarde lei.

Prin schemele de ajutor, statul acoperă diferența dintre prețul plafonat și prețul real din contract. Inițial, costurile sunt suportate de furnizori, validate ulterior de ANRE și transmise Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru consumatori casnici, și Ministerului Energiei, pentru consumatori non-casnici. Nu există termen-limită stabilit pentru plata acestor sume, însă regularizarea aferentă OUG 27 și OUG 6 poate fi făcută până în decembrie 2026.

Liberalizarea pieței de energie în România

Piața de energie electrică a trecut prin mai multe etape:

-1 ianuarie 2014: consumatorii non-casnici au trecut exclusiv pe piața concurențială;

-1 ianuarie 2018: liberalizarea prețului pentru clienții casnici;

-1 ianuarie 2021: consolidarea funcționării în condiții de concurență;

-4 octombrie 2021: adoptarea OUG 118/2021, care a introdus schemele de plafonare și compensare pentru energie electrică și gaze naturale.

Potrivit AFEER, în perioada 2021–2025, prețurile au reflectat piața reală, însă diferențele au fost suportate temporar de furnizori și decontate ulterior de stat.

La 1 iulie 2025, subvenția acordată tuturor consumatorilor prin intermediul furnizorilor a fost eliminată. Începând cu această dată, consumatorii suportă integral costul energiei consumate, cu excepția celor vulnerabili.